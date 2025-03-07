Nordische Ski-WM: Bronze für deutsche Frauen-Langlaufstaffel

Großer Erfolg für die deutschen Langläuferinnen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim: Die DSV-Staffel erkämpfte sich die Bronzemedaille. Es siegte Schweden vor Norwegen.

Die deutschen Langläuferinnen holen in einem Krimi Staffel-Bronze. Gastgeber Norwegen muss sich Schweden beugen. 07.03.2025 | 2:52 min

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Bronze in der Staffel gewonnen. Pia Fink, Katharina Hennig, Helen Hoffmann und Victoria Carl bescherten der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder damit die erste Medaille bei den Titelkämpfen in Norwegen.

Schweden fängt Norwegen noch ab

Das DSV-Quartett musste sich nach 4x7,5 Kilometern nur den siegreichen Schwedinnen Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson und Jonna Sundling sowie dem Quartett aus Norwegen geschlagen geben.

Die überragende Sundling fing die lange führenden Norwegerinnen noch ab und verdarb den Gastgeberinnen die Gold-Party. Carl setzte sich im Schlussspurt gegen die Finnin Jasmi Joensuu durch.

Ich wusste, dass ich die Jasmi kaputt laufen muss, habe mit dem Tempo gespielt und hatte auch die besseren Ski. „ Langläuferin Victoria Carl

Zweikampf um Bronze

Fink startete stark, holte unter anderem einen Vorsprung auf die mitfavorisierten Schwedinnen heraus. "Ich bin froh, dass es so geklappt hat", sagte die 29-Jährige in der ARD. "Ich glaube, es wird jetzt noch ganz schön nervenaufreibend."

Fink übergab als Zweite auf Hennig. Die Teamsprint-Olympiasiegerin musste Frida Karlsson aus Schweden vorbeiziehen lassen. Hoffmann übernahm auf Rang drei. Die 23-Jährige büßte ihren Vorsprung auf die Finnin Krista Parmakoski ein und lief zusammen mit ihr zum letzten Wechsel.

Die in dieser Saison schon abgeschrieben geglaubten deutschen Skispringer feiern bei der WM ein glanzvolles Comeback: Andreas Wellinger holt Silber auf der Normalschanze. 02.03.2025 | 3:46 min

Harter Kampf zwischen Deutschland und Finnland

Während sich Norwegen und Schweden um Gold duellierten, musste es Carl im Kampf um Bronze gegen Joensuu richten. Sie schaffte es. Bei der vergangenen WM hatte das deutsche Team in anderer Besetzung Silber gewonnen. Am Wochenende stehen noch die abschließenden Rennen über 50 Kilometer auf dem Programm. Deutschland zählt hier nicht zu den Medaillenfavoriten.

Wir trinken alles zam, was noch vorhanden ist. Dann reißen wir die Bude nieder. „ (Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder

Für das deutsche Langlauf-Team war es das erste Edelmetall bei den Wettbewerben in Norwegen. Vor zwei Jahren in Planica hatte Deutschland Silber geholt, es war die erste Staffel-Medaille für die Frauen seit 2009.

Sport : Wintersport - Saison 2025/26 Ob Biathlon, Skispringen oder Ski Alpin - Hier finden Sie Highlight-Videos, Livestreams, Liveticker, Zeitplan und Ergebnisse.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.