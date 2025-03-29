Wintersport:

Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann hat eine starke Saison nicht mit dem Gewinn des Gesamtweltcups gekrönt. Am finalen Rennwochenende im schwedischen Idre Fjäll wurde er von der Spitze verdrängt. Nachdem Wilmsmann im ersten Rennen am Samstag schon im Achtelfinale ausgeschieden war, reichte es tags darauf nur zu Rang sieben.

Beide Rennen gewann Reece Howden aus Kanada und sicherte sich mit 1038 Punkten den Triumph in der Gesamtwertung. Auch der Italiener Simone Deromedis (965) zog noch am Deutschen (902) vorbei.

Bei den Frauen wurde Daniela Maier nach ihrem Sieg vom Samstag im zweiten Event Vierte. Die WM-Dritte aus Baden-Württemberg beendet das Jahr auf Rang zwei der Gesamtwertung hinter der Schweizer Weltmeisterin Fanny Smith.