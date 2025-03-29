Wintersport:

Daniel Tschofenig (Bild) hat das Skisprung-Double aus Vierschanzentournee und Gesamtweltcup erobert. Mit seinem vierten Platz (234,5 und 233,5 Meter) auf der Flugschanze in Planica landete der Österreicher klar vor seinem Landsmann Jan Hörl und ist damit im letzten Einzel am Sonntag (9.30 Uhr/ARD) nicht mehr einzuholen. Den Tagessieg holte Domen Prevc (234,5 und 237,5 Meter) vor Anze Lanisek und Japans Ryoyu Kobayashi.
Andreas Wellinger war auf Rang sechs bester Deutscher. Auch Karl Geiger als Siebter und Pius Paschke auf Rang zehn holten einige Weltcup-Punkte.
Eine Schrecksekunde erlebte Markus Eisenbichler, der nach dem Absprung große Mühe bei der Skiführung hatte und durch seinen schwachen zweiten Versuch auf 193,5 Meter von Platz elf auf Platz 28 abrutschte.
