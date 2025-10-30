Nordische Kombination - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nordische Kombination
|
Die Wintersportart Nordische Kombination setzt sich aus zwei Disziplinen zusammen: Skilanglauf und Skispringen. Ausgetragen werden die Wettbewerbe im Einzel oder im Team. Seit 1924 ist die Nordische Kombination eine olympische Disziplin, jedoch nur bei den Männern. ZDFheute informiert aktuell: Ergebnisse, Videos und Hintergründe zur Nordischen Kombination.
Aktuelle Nachrichten zur Nordischen Kombination
Wintersport in Zahlen:Männer-Riesenslalom in Sölden im Liveticker
Nordische Kombination:Geiger holt unverhofft den Gesamtweltcupmit Video
Kombiniererin holt Gesamtweltcup:Nathalie Armbruster schreibt Geschichtemit Video
Nordische Kombination - WM:Bronze für Geiger bei Riiber-Abschiedvon Felix Tusche0:51 min
Nordische WM in Trondheim:Deutsche Kombinierer Weltmeistermit Video
Olympia-Aus droht:Nordische Kombination nicht attraktiv genug?von Lars Beckermit Video
Nordische Kombiniererin:Armbruster: Von der Schulbank zur Medaillenjagdvon Stephan Klemmmit Video
- Analyse
Deutsche bei Nordischer Ski-WM:Lässt sich die Rekord-WM toppen?von Lars Beckermit Video
Kombiniererin schon in WM-Form:Armbruster siegt nach starkem Spurtvon Sebastian Ungermanns0:30 min
Letzter NoKo-Weltcup vor WM:Tolle Generalprobe für Geiger und Armbrustermit Video
Fünfter Saisonsieg in Otepää:Kombinierer Geiger sprintet Riiber davon
Nordische Kombination:Armbruster gewinnt Seefeld-Triplevon Boris Kramer1:11 min
Nordische Kombination:Armbruster und Geiger holen Seefeld-Triplemit Video
Historischer Erfolg für DSV:Kombiniererin Armbruster siegt in Seefeldmit Video
Weltcup in Lillehammer:Deutsche Kombinierer weiter in Topformvon Marc Windgassen0:41 min
DSV-Traumstart zum Auftakt:"Wahnsinn": Kombinierer triumphieren in Rukamit Video