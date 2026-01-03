  3. Merkliste
Bob: Laura Nolte und Johannes Lochner siegen in Winterberg

Bob-Weltcup:Laura Nolte und Johannes Lochner siegen in Winterberg

|

Laura Nolte rast in Winterberg zum Sieg im Monobob. Im Zweier ist einmal mehr Johannes Lochner nicht zu schlagen.

Die deutschen Bobsportler Johannes Lochner und Georg Fleischhauer jubeln nach ihrem Sieg im Bob Weltcup im Zweierbob in Winterberg
03.01.2026 | 0:48 min

Laura Nolte hat bei ihrem Weltcup-Heimspiel in Winterberg den Sieg im Monobob eingefahren. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking und zweimalige Monobob-Weltmeisterin gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah mit einem Vorsprung von 16 Hundertstelsekunden.

Buckwitz fällt auf Rang drei zurück

Dritte wurde Lisa Buckwitz. Die Thüringerin hatte nach dem ersten Durchgang noch mit vier Hundertsteln vor Nolte geführt. Kim Kalicki kam als dritte deutsche Starterin auf Rang elf.

Das ist meine Heimbahn, ich kann hier super fahren. Ich bin sehr froh über den Sieg.

Laura Nolte

Für die Winterbergerin ist es der zweite Saisonsieg und im fünften Rennen im kleinen Schlitten der fünfte Podestplatz. Damit baut Nolte im Olympiawinter ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Lochner vor Ammour und Friedrich

Im Zweierbob der Männer gab es später sogar einen deutschen Dreifacherfolg. Dominator Johannes Lochner setzte sich dabei einmal mehr gegen seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich durch und feierte im kleinen Schlitten seinen vierten Sieg im fünften Weltcup-Rennen.

Lochner lag mit Anschieber Georg Fleischhauer nach zwei Läufen 0,30 Sekunden vor Adam Ammour und Alexander Schaller. Friedrich, der Lochner in diesem Winter erst zweimal schlagen konnte, fiel noch auf den dritten Rang zurück (+0,51).

Das Wintersport "KOMPAKT"-Logo vor rot-vernebeltem Hintergrund, unten mittig ein Skifahrer.

Die Höhepunkte des Wintersport-Wettkampftages kompakt zusammengefasst.

03.01.2026 | 5:04 min
Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live in dem Beitrag "Monobob Frauen in Winterberg, 2. Lauf" am 03.01.2026 um 13:00 Uhr und in dem Beitrag "Lochner führt deutsches Podest an" am 03.01.2026 um 18:00 Uhr.
