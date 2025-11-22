  3. Merkliste
Johannes Lochner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Johannes Lochner

|
Johannes Lochner ist ein deutscher Bob-Pilot im Zweier und Vierer. Bei Weltmeisterschaften holte er bislang fünf Goldmedaillen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Bobfahrer Johannes Lochner.

Aktuelle Nachrichten zu Johannes Lochner

  1. Die beiden deutschen Teams um Francesco Friedrich und Johannes Lochner jubeln.

    Bob-WM in Lake Placid:Friedrich holt Vierer-Gold - Nolte im Zweier

    mit Video
  2. Die Deutschen Johannes Lochner , Florian Bauer, Jörn Wenzel, Georg Fleischhauer in Aktion.

    Kuriosum bei WM:Loch im Bob und Beton-Fahrt: Lochner im Pech

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video
  3. Deutschlands Francesco Friedrich und Alexander Schüller jubeln zum Sieg am 09.03.2025 in Lake Placid.

    Bob-WM: 0,03 Sekunden Vorsprung:Friedrich gewinnt Thriller gegen Lochner

    mit Video

Biografie

Johannes Lochner wurde am 15. Oktober 1990 in Berchtesgaden geboren. Er startet seit 2015 im Weltcup und gewann bei Weltmeisterschaften bislang fünf Goldmedaillen. Eine olympische Goldmedaille fehlt Lochner noch. Bei den Winterspielen 2022 in peking holte er jeweils Silber im Zweier- und Viererbob.

