Johannes Lochner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Johannes Lochner ist ein deutscher Bob-Pilot im Zweier und Vierer. Bei Weltmeisterschaften holte er bislang fünf Goldmedaillen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Bobfahrer Johannes Lochner.

Biografie

Johannes Lochner wurde am 15. Oktober 1990 in Berchtesgaden geboren. Er startet seit 2015 im Weltcup und gewann bei Weltmeisterschaften bislang fünf Goldmedaillen. Eine olympische Goldmedaille fehlt Lochner noch. Bei den Winterspielen 2022 in peking holte er jeweils Silber im Zweier- und Viererbob.