Francesco Friedrich hat in Winterberg seinen zweiten Saisonerfolg geholt. Rund einen Monat vor den Olympischen Spielen setzte er sich gegen Dauerrivale Johannes Lochner durch.

Wimpernschlag-Entscheidung im Viererbob-Weltcup in Winterberg: Francesco Friedrich fängt Johannes Lochner ab. Adam Ammour komplettiert das deutsche Podium. 04.01.2026 | 0:19 min

Den Denkzettel mit Platz drei im kleinen Schlitten korrigierte Francesco Friedrich umgehend mit dem Sieg im Viererbob. Beim Heimweltcup in Winterberg raste der viermalige Olympiasieger aus Pirna in seinem insgesamt 100. Weltcuprennen zum Sieg in der Königsklasse und verwies Dauerrivale Johannes Lochner mit winzigen zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Der 2. Lauf der Männer im Viererbob in Winterberg im Relive. Kommentator: Michael Kreutz. Interviews: Felix Tusche. 04.01.2026 | 24:52 min

Adam Ammour komplettierte den deutschen Dreifacherfolg dank Start- und Lauf-Bestzeit im zweiten Durchgang mit seinem dritten Podium in dieser Saison im großen Schlitten.

"Der Vierer ist eine ganz andere Nummer"

"Ein krasses Rennen, ein cooles Rennen. Der Vierer ist eine ganz andere Nummer, im Zweier haben wir noch Nachholbedarf, da ist Hansi gerade richtig gut", sagte Friedrich im ZDF, der grinsend immer wieder seinen Zeigefinger in die Kameras hielt. Im Zweierbob war er hinter Sieger Lochner und Ammour nur Dritter geworden. Lochner konnte mit Platz zwei im Viererbob leben:

So machen die Rennen richtig Spaß, seit zehn Jahren haben wir solche Duelle auf Augenhöhe, das macht den Sport so interessant. „ Johannes Lochner, Bob-Pilot

Die Höhepunkte des Wintersport-Tages kompakt zusammengefasst mit Rodeln, Bob, Langlauf, Ski Alpin und der Vierschanzentournee. 04.01.2026 | 5:57 min

Laura Nolte in Topform

Bei den Frauen startete Laura Nolte mit gleich zwei Weltcupsiegen ins Olympia-Jahr. Auf ihrer Heimbahn raste sie mit einem furiosen Finallauf im Zweierbob oben aufs Treppchen, nachdem sie 24 Stunden vorher auch im Monobob gewonnen hatte.

Showdown im Zweierbob-Finale in Winterberg: Laura Nolte fängt mit einem furiosen Finallauf die Führende Lisa Buckwitz ab. 04.01.2026 | 0:36 min

Mit Anschieberin Deborah Levi schaffte sie ihren vierten Sieg im fünften Rennen und fing die nach Durchgang eins in Führung liegende Lisa Buckwitz, die mit Kira Lipperheide fuhr, noch ab.

Wir wussten nach dem ersten Lauf, dass wir noch gewinnen können. Wir wollten unbedingt vor unserer Familie und unseren Freunden hier gewinnen. „ Laura Nolte, Bob-Pilotin

Kim Kalicki musste im zweiten Lauf die Anschieberin wechseln, da sich Talea Prepens am Beuger verletzte. Für sie sprang Leonie Fiebig ein. Mit Platz drei sorgte das Duo für den insgesamt zweiten deutschen Dreifacherfolg in dieser Saison.

Johannes Lochner landet beim Zweierbob-Weltcup in Winterberg den nächsten Sieg. Am Ende wird es ein rein deutsches Podest. Kommentator: Michael Kreutz. 03.01.2026 | 17:09 min

