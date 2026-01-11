Viererbob: Erster Titel für Ammour in Rennen mit Schreckmomenten

Friedrich und US-Team im Fokus:Viererbob-Coup für Ammour mit Schreckmomenten
Dieses EM-Rennen hatte es in sich: Adam Ammour siegte überraschend vor Johannes Lochner. Geprägt was das Rennen von Schreckmomenten bei Francesco Friedrich und dem US-Team.
Adam Ammour hat sich rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele völlig überraschend seinen ersten Europameistertitel im Viererbob gesichert. In St. Moritz schnappte der 24-Jährige dem Titelverteidiger Johannes Lochner Titel weg.
Kuriose Schrecksekunden im 1. Lauf
Der Überraschungssieg von Ammour ging im Wirbel von St. Moritz allerdings etwas unter. Geprägt war das Rennen, das gleichzeitig als Weltcup und EM gewertet wurde, nämlich von gleich mehreren Schreckmomenten im ersten Lauf.
US-Team verliert drei Anschieber bei Start
Beim US-Team von Pilot Kristopher Horn stürzten drei Teammitglieder beim Anschieben. Schlitternd und rutschend konnten sie nur noch hinterherschauen, wie Horn den 210 Kilogramm schweren Schlitten allein Richtung Ziel steuerte.
Aufgrund des fehlenden Gewichts schleuderte er die 1.722 Meter lange Piste im Schweizer Engadin förmlich hinunter. Im Ziel musste Horn blitzschnell reagieren: Er rutschte von den Lenkseilen drei Positionen nach hinten auf die Bremserposition und brachte den Schlitten zum Stehen.
Spontan erntete er Applaus von den anderen Bobfahrern und den Fans an der Strecke. Das Team wurde laut Reglement disqualifiziert, da alle vier Insassen ins Ziel kommen müssen.
Auch Friedrich mit Malheur im ersten Lauf
Auch der viermalige Olympiasieger Francesco Friedrich erlebte im ersten Lauf mit seiner Crew einige Schrecksekunden: Trotz Startbestzeit von 4,98 Sekunden krachte beim Einsteigen seiner Crew der rechte Anschubbügel an die Eisbande, dadurch ließ er sich nicht einklappen. Da nutzte auch das Draufhauen während der Fahrt von Anschieber Felix Straub nichts.
So ging es mit voller Geschwindigkeit und enormer Sturzgefahr in die Steilkurve "Horse-Shoe". Erst im unteren Bereich klappte der Bügel ein. Doch wertvolle Zeit blieb aufgrund der Aerodynamik im Eiskanal liegen.
So kam der Rekordweltmeister nur auf Rang 14 im ersten Lauf. "Es war ein Fehler von mir, das muss ich auf meine Kappe nehmen", sagte Friedrich in der ARD.
Mit drittbester Laufzeit verbesserte sich Friedrich im zweiten Lauf noch auf Gesamtrang sechs.
Nolte mit EM-Silber im Zweierbob, Bronze für Kalicki
Mit einer Aufholjagd hat Laura Nolte im Zweierbob EM-Silber geholt. In St. Moritz raste die 27-Jährige von Platz sechs mit Laufbestzeit noch auf Weltcup-Rang drei, im Race-im-Race-Modus für EM-Silber hinter Europameisterin Melanie Hasler aus der Schweiz reichte, da Tagessiegerin Kaillie Humphries aus den USA aus der EM-Wertung fällt. EM-Bronze sicherte sich dadurch die Tages-Vierte Kim Kalicki.
