Bob: Eiszeit für Friedrich - Lochner heizt dem Rekordmann ein

Auf der Olympiabahn von Cortina hat Herausforderer Johannes Lochner mit zwei Siegen geglänzt. Rivale Francesco Friedrich bleibt vor den Olympischen Spielen noch gelassen.

So sehen Sieger aus! Johannes Lochner und Georg Fleischhauer (links) feiern ihren ersten Platz beim Weltcup im Zweierbob in Cortina d'Ampezzo. Quelle: AP

Auch ein paar Tage nach seinem Coup von Cortina ist Johannes Lochner die Freude anzumerken, mit der er derzeit durch die Bobbahnen rast. Die Worte sprudeln aus ihm heraus, ein Lächeln ist zu sehen und eine tiefe Zufriedenheit zu spüren.

Auf der neuen Olympia-Bahn im Norden Italiens hatte Lochner am vergangenen Wochenende beide Wettkämpfe gegen Francesco Friedrich gewonnen, den sächsischen Großmeister der Eiskanäle.

Ich glaube, dass mir die Bahn von Fahrt eins an brutal gut lag. „ Johannes Lochner

"Du musst mit sehr viel Gefühl runterfahren und gar nicht viel an der Lenkung herumzupfen. Du kannst ruhig bleiben, das passt zu meinem Fahrstil", sagt Lochner im Gespräch mit ZDFheute.

Im Zweier distanzierte Lochner die Konkurrenz deutlich

Vor allem der Abstand im Zweier war verblüffend groß. Lochner und sein Anschieber Georg Fleischhauer distanzierten Friedrich und Alexander Schüller um 34 Hundertstelsekunden, das ist im kleinen Schlitten eine große zeitliche Differenz. Im Vierer-Bob trennten Lochners und Friedrichs Team 22 Hundertstelsekunden - auch eine Menge.

Friedrich dürften diese Niederlagen sehr ärgern. Denn der 35-jährige gilt als der akribischste Arbeiter der Szene, er ist extrem trainingsfleißig und ein großer Tüftler, was ihn bisher zu vier Olympiasiegen, 18 WM-Titeln und 86 Weltcup-Erfolgen im kleinen und großen Schlitten geführt hat. Kein Bob-Fahrer der Geschichte war erfolgreicher.

Lochner tritt Friedrich zunehmend auf die Füße

Lochner, ebenfalls 35 Jahre alt, Friedrichs bayerischer Herausforderer, bringt es auf immerhin fünf WM-Titel und 36 Tagessiege im Weltcup. Doch Friedrich war bisher eben deutlich erfolgreicher, vor allem bei Olympischen Spielen - da stehen bisher zwei Silbermedaillen von Peking 2022 in Lochners Bilanz.

Und gerade die will er in seiner letzten Saison verbessern. Insofern waren seine beiden Erfolge auf der Bahn, auf der im Februar die Olympia-Titel vergeben werden, für Lochner ein großer Erfolg, der Friedrich ins Grübeln brachte.

Olympisches Gold als Sehnsuchtsziel für Lochner und Friedrich

Denn auch Friedrichs Sehnsuchtsziel in dieser Saison sind die beiden olympischen Triumphe. Die Bestmarke von vier Goldmedaillen bei dem Ringe-Event teilt sich Friedrich mit dem Thüringer André Lange, ein fünfter Erfolg würde Friedrich zum erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten aufsteigen lassen.

Es klingt nach Selbstbeschwichtigung, wenn Friedrich sagt: "Bis zu den Spielen haben wir noch ein bisschen Zeit." Er sei entspannt, "ich muss einfach besser fahren". Das trifft vor allem auf den Vierer zu, in dem Friedrich in Cortina überraschend viele Patzer unterliefen.

Friedrichs Anschieber wechselte zu Lochner

Lochner verweist auf die tadellose Stimmung innerhalb seines Teams, zu dem mit Thorsten Margis ein Anschieber gehört, der lange wichtiger Bestandteil von Friedrichs Mannschaft war. Mit Friedrich gewann Margis zehn WM-Titel und viermal olympisches Gold. 2024 hatte Margis sich schon dafür entschieden, aufzuhören, entschloss sich aber nach einer Anfrage von Lochner zum Weitermachen.

Für Lochner war das ein Meisterstück, er fährt nun mit Friedrichs wichtigstem Helfer und profitiert so auch über Spezialwissen in Bezug auf Arbeitsweise und Tricks seines großen Konkurrenten. Friedrich grummelte sehr über diese Personalie, die ihm spürbar missfiel.

Friedrich: "Lochner hat mehr Talent als ich"

Friedrich betont immer wieder, "dass der Hansi mehr Talent hat als ich" und dass er die Gabe besitze, eine Bahn schnell zu verstehen und ihre Schwierigkeiten zu erkennen. Insofern dürfte Lochner auch die renovierte Bahn von Innsbruck-Igls liegen, der nächsten Weltcup-Station der Bobfahrer an diesem Wochenende.

Dieser neue Eiskanal stellt vor allem im unteren Teil laut Lochner und Friedrich eine fahrerische Herausforderung dar. Das klingt in der aktuellen Situation nach einem Vorteil für Lochner.

