Olympia 2026: Johannes Lochner gewinnt sein erstes Olympiagold

Er hat es geschafft: Johannes Lochner gewinnt sein langersehntes erstes Olympiagold. Im Zweierbob setzt er sich gegen seinen Dauerrivalen Friedrich durch.

Johannes Lochner und Georg Fleischhauer gewinnen die Goldmedaille im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026. Quelle: Imago

Erlösung im Eiskanal: Johannes Lochner hat sich in der letzten Woche seiner Karriere den Traum vom Olympiasieg erfüllt. Der Bob-Pilot raste mit Anschieber Georg Fleischhauer im Zweier überlegen zu Gold und schlug damit auch erstmals seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich auf der größten Bühne.

Deutscher Dreifacherfolg: Auch Friedrich und Ammour auf dem Podest

Aber es blieb nicht bei einer deutschen Medaille: 1,34 Sekunden betrug der Vorsprung, hinter Friedrich sicherte sich Adam Ammour Bronze und komplettierte den deutschen Dreifachsieg bei den Olympischen Winterspielen - den hatte es auch 2022 in Peking schon gegeben. "Es gibt nichts Geileres, als wenn ein Plan so aufgeht", sagte Lochner in der ARD.

Ich war selten sprachlos in meiner Karriere, aber jetzt ist es ein Glücksgefühl, das ich nicht beschreiben kann. „ Bobpilot Johannes Lochner nach seinem Olympiasieg

Für Lochner ist es die dritte Olympiamedaille: Vor vier Jahren war er zweimal hinter Friedrich Zweiter geworden. In Cortina d'Ampezzo hatte der langjährige Dominator Friedrich mit Anschieber Alexander Schüller nun aber keine Antworten auf Lochner, der schon nach dem ersten Wettkampftag mit 0,80 Sekunden geführt hatte und auch am Dienstag der Beste war.

Vierte deutsche Medaille im Eiskanal

Für das Team Deutschland ist es in Norditalien die fünfte Goldmedaille - und die vierte im Eiskanal. Zuvor hatten die Rodler um die Einsitzer-Champions Max Langenhan und Julia Taubitz dreimal Gold gewonnen. Für den 35 Jahre alten Lochner ist es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche.

Er beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will bei der finalen Entscheidung im Vierer am Sonntag nachlegen. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich indes zog durch die Silbermedaille mit André Lange (4x Gold, 1x Silber) gleich, beide dürfen sich nun als erfolgreichste Bob-Piloten der Geschichte bezeichnen.

Lochners Weltcup-Dominanz ein leises Vorzeichen

Im großen Schlitten am Wochenende, bei dem eine engere Entscheidung erwartet wird, kann Friedrich vorbeiziehen. Im Weltcup hatte sich die Dominanz von Lochner im kleinen Schlitten abgezeichnet. Er war mit sechs Siegen in sieben Zweier-Rennen im Gepäck nach Cortina gereist.

Im Zweier kann ich mich nur selbst schlagen. „ Johannes Lochner vor den Olympischen Spielen im Interview mit Münchner Merkur/tz

Er hielt Wort. Nach einem überragenden ersten Wettkampftag war er auch am Dienstag nicht zu schlagen. Die internationale Konkurrenz lag weit zurück.

