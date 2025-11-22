Julia Taubitz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Julia Taubitz wurde 1996 in Annaberg-Buchholz geboren. 2015 startete sie erstmals im Rennrodel-Weltcup, dessen Gesamtwertung sie bislang viermal gewinnen konnte. Bei Weltmeisterschaften holte Taubitz isngeaamt 15 Medaillen, acht davon in Gold.