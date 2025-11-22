Julia Taubitz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Julia Taubitz
|
Julia Taubitz ist eine Rennrodlerin aus Deutschland. Sie ist achtfache Weltmeisterin und holte bislang viermal den Gesamtweltcup. ZDFheute berichtet aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Videos zu Julia Taubitz in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Julia Taubitz
Rennrodeln:Julia Taubitz gewinnt Gesamtweltcupmit Video
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rodeln: Gold für Deutschland!von Peter Arnold0:53 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rodeln: Traumstart für Julia Taubitz3:38 min
Biografie
Julia Taubitz wurde 1996 in Annaberg-Buchholz geboren. 2015 startete sie erstmals im Rennrodel-Weltcup, dessen Gesamtwertung sie bislang viermal gewinnen konnte. Bei Weltmeisterschaften holte Taubitz isngeaamt 15 Medaillen, acht davon in Gold.
Mehr zum Thema Wintersport
Nachrichten | Thema:Skispringen
Nachrichten | Thema:Rennrodeln
Nachrichten | Sport:Bobsport
Nachrichten | Thema:Nordische Kombination
Nachrichten | Thema:Biathlon