  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Julia Taubitz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Julia Taubitz

|
Julia Taubitz ist eine Rennrodlerin aus Deutschland. Sie ist achtfache Weltmeisterin und holte bislang viermal den Gesamtweltcup. ZDFheute berichtet aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Videos zu Julia Taubitz in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Julia Taubitz

  1. Deutschlands Julia Taubitz freut sich nach ihrem Lauf.

    Rennrodeln:Julia Taubitz gewinnt Gesamtweltcup

    mit Video
  2. Rodeln Mixed Einzeln

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rodeln: Gold für Deutschland!

    von Peter Arnold
    0:53 min
  3. Julia Taubitz | WM-Goldmedaillengewinnerin Mixed Einsitzer

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rodeln: Traumstart für Julia Taubitz

    3:38 min

Biografie

Julia Taubitz wurde 1996 in Annaberg-Buchholz geboren. 2015 startete sie erstmals im Rennrodel-Weltcup, dessen Gesamtwertung sie bislang viermal gewinnen konnte. Bei Weltmeisterschaften holte Taubitz isngeaamt 15 Medaillen, acht davon in Gold.

Mehr zum Thema Wintersport

  1. sportstudio live

    Nachrichten | Thema:Skispringen

  2. Eine Person fährt in einem Schlitten eine Rodelbahn entlang.

    Nachrichten | Thema:Rennrodeln

  3. Sportstudio: Monobob

    Nachrichten | Sport:Bobsport

  4. Vinzenz Geiger beim Langlauf.

    Nachrichten | Thema:Nordische Kombination

  5. Sportstudio: Biathlon

    Nachrichten | Thema:Biathlon