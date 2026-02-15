Olympia 2026: Eishockey-Frauen fordern mehr Unterstützung

Trotz der 1:5-Niederlage gegen Kanada verbuchen die DEB-Frauen Olympia als Erfolg. Aber um weiter zu wachsen, braucht es eine stärkere Liga und eine bessere Nachwuchsförderung.

Das Lob kam von höchster Stelle: "Alle Teams werden besser, auch das deutsche. Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Sie haben gekämpft, mit Herz und physisch gespielt. Und sie haben in Sandra (Abstreiter) eine sensationelle Torhüterin, ich kenne sie aus Montreal, sie hat unglaubliche Paraden gezeigt."

Die Worte stammen von Marie-Philip Poulin, der größten Starspielerin des Fraueneishockeys, die seit Samstag eine weitere Bestmarke hält. Poulins Treffer zum 5:1-Endstand der Kanadierinnen im Viertelfinale gegen Deutschland war ihr 18. Olympia-Tor, den alten Rekord hat sie eingestellt.

Erhobenen Hauptes nach Hause

Für Kanada geht es am Montag im Halbfinale gegen die Schweiz weiter, die deutsche Auswahl wird aus Mailand abreisen. Aber: "Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren", sagte Stürmerin Emily Nix.

Wir haben gezeigt, dass wir Eishockey spielen können. „ DEB-Spielerin Emily Nix

1:5 hört sich krachend an, aber man darf ja nicht vergessen, wie es früher gegen Kanada ausging. Bei der WM 2021 hieß es noch 0:7 - selbst das war schon eins der engeren Spiele. In den Archiven finden sich auch ein 0:17 und zweimal ein 0:13. Die beiden Eishockey-Nationen trennen Welten.

Der Spiele der DEB-Frauen bei Olympia in Mailand Gruppenphase:

Deutschland – Schweden 1:4

Deutschland – Japan 5:2

Deutschland – Frankreich 2:1 n.V.

Deutschland – Italien 2:1

Viertelfinale:

Deutschland – Kanada 1:5

In Deutschland spielen knapp 3000 Frauen Eishockey

"In Kanada spielen 100.000 Frauen Eishockey", sagte Nix. In Deutschland? Laut dem Weltverband IIHF sind es etwas mehr als 3000. Hinzu kommen die Anzahl der Trainerinnen, die Ausbildung, die öffentliche Förderung.

"Wir haben die Voraussetzungen einfach nicht, die die haben", sagte Kapitänin Daria Gleißner. Da war ein 1:5 eben doch respektabel. "Das war heute das engste Spiel, das wir bislang gegen Kanada hatten. Wir haben noch nie ein Tor gegen Kanada geschossen", sagte Laura Kluge

Selbst im Nationalteam gibt es Amateurinnen

Kluge ist neben Torfrau Sandra Abstreiter und Verteidigerin Nina Jobst-Smith eine von nur drei Deutschen, die in der nordamerikanischen Profiliga PWHL spielen. Geht es nach ihr, bräuchte es mehr, "um da die tägliche Challenge zu haben". Und die Möglichkeit, sich auf den Sport konzentrieren zu können.

Wer als Frau in Deutschland vom Eishockey leben will, braucht einen der wenigen Plätze bei der Bundeswehr oder Bundespolizei. Selbst im Nationalteam gibt es Amateurinnen, die einem Vollzeitjob nachgehen.

Erstmals seit 2014 auf der großen Bühne

So konnte sich das Olympia-Turnier doch sehen lassen. Allein die erste Qualifikation seit 2014 war ein Erfolg. "Es war sehr wichtig für uns, hier zu sein und zu lernen", sagte Bundestrainer Jeff MacLeod.

Wir müssen öfter solche Spiele spielen, nicht nur einmal im Jahr. „ Bundestrainer Jeff MacLeod

Erstmals waren die Deutschen mit drei Siegen aus vier Gruppenspielen ins Viertelfinale eingezogen. Weswegen auch Gleißner zufrieden war. Aber der Rückstand auf Kanada und die USA ist weiter enorm, auch Tschechien, Finnland, Schweden und die Schweiz sind Schritte voraus.

Zu wenige Topklubs investieren in die Frauen

Gleißner hofft daher auf eine stärkere Bundesliga. Die kennt nur fünf Teams, eins davon ist aus Budapest. "Ich wünsche mir die Unterstützung der Topklubs." So wie es in Schweden oder der Schweiz passiert. In Deutschland haben nur Berlin und Ingolstadt ambitionierte Frauen-Teams.

Das Abschneiden der DEB-Frauen bei Olympischen Spielen 1998: nicht qualifiziert

2002: Platz 6

2006: Platz 5

2010: nicht qualifiziert

2014: Platz 6

2018: nicht qualifiziert

2022: nicht qualifiziert

2026: Platz 7

Auch Christian Künast, Sportvorstand beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB), wünscht sich mehr Vereine, die in Mädchen und Frauen investieren. Aber man könne sie niemand zwingen, also heiße es "Klinken putzen".

Keine eigenen Ligen für Mädchen

Das gilt auch für die Politik. Da helfe Olympia. Die Bundesliga spielt fast unter Ausschuss der Öffentlichkeit, nun sah ein Millionenpublikum an den Bildschirmen zu. Aber es gehe auch um eigene Impulse. Die Bundesliga müsse gestärkt werden, der Nachwuchs sowieso. In Tschechien wurde eine U16-Liga gegründet.

In Deutschland gibt es keine Ligen für Mädchen, sie spielen bei den Jungs mit - bis die meisten mit 14, 15 Jahren bereits aufhören. Auch da müsse man ansetzen. Es brauche "mehr Breite", sagte Kapitänin Gleißner. Damit ein 1:5 gegen Kanada künftig kein Erfolg mehr ist.

