Olympia 2026: Eishockey-Frauen fordern mehr Unterstützung

Nach dem Olympia-Aus im Viertelfinale:Eishockey-Frauen fordern mehr Unterstützung
von Bernd Schwickerath
Trotz der 1:5-Niederlage gegen Kanada verbuchen die DEB-Frauen Olympia als Erfolg. Aber um weiter zu wachsen, braucht es eine stärkere Liga und eine bessere Nachwuchsförderung.
Das Lob kam von höchster Stelle: "Alle Teams werden besser, auch das deutsche. Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Sie haben gekämpft, mit Herz und physisch gespielt. Und sie haben in Sandra (Abstreiter) eine sensationelle Torhüterin, ich kenne sie aus Montreal, sie hat unglaubliche Paraden gezeigt."
Die Worte stammen von Marie-Philip Poulin, der größten Starspielerin des Fraueneishockeys, die seit Samstag eine weitere Bestmarke hält. Poulins Treffer zum 5:1-Endstand der Kanadierinnen im Viertelfinale gegen Deutschland war ihr 18. Olympia-Tor, den alten Rekord hat sie eingestellt.
Erhobenen Hauptes nach Hause
Für Kanada geht es am Montag im Halbfinale gegen die Schweiz weiter, die deutsche Auswahl wird aus Mailand abreisen. Aber: "Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren", sagte Stürmerin Emily Nix.
1:5 hört sich krachend an, aber man darf ja nicht vergessen, wie es früher gegen Kanada ausging. Bei der WM 2021 hieß es noch 0:7 - selbst das war schon eins der engeren Spiele. In den Archiven finden sich auch ein 0:17 und zweimal ein 0:13. Die beiden Eishockey-Nationen trennen Welten.
Gruppenphase:
Deutschland – Schweden 1:4
Deutschland – Japan 5:2
Deutschland – Frankreich 2:1 n.V.
Deutschland – Italien 2:1
Viertelfinale:
Deutschland – Kanada 1:5
In Deutschland spielen knapp 3000 Frauen Eishockey
"In Kanada spielen 100.000 Frauen Eishockey", sagte Nix. In Deutschland? Laut dem Weltverband IIHF sind es etwas mehr als 3000. Hinzu kommen die Anzahl der Trainerinnen, die Ausbildung, die öffentliche Förderung.
"Wir haben die Voraussetzungen einfach nicht, die die haben", sagte Kapitänin Daria Gleißner. Da war ein 1:5 eben doch respektabel. "Das war heute das engste Spiel, das wir bislang gegen Kanada hatten. Wir haben noch nie ein Tor gegen Kanada geschossen", sagte Laura Kluge
Selbst im Nationalteam gibt es Amateurinnen
Kluge ist neben Torfrau Sandra Abstreiter und Verteidigerin Nina Jobst-Smith eine von nur drei Deutschen, die in der nordamerikanischen Profiliga PWHL spielen. Geht es nach ihr, bräuchte es mehr, "um da die tägliche Challenge zu haben". Und die Möglichkeit, sich auf den Sport konzentrieren zu können.
Wer als Frau in Deutschland vom Eishockey leben will, braucht einen der wenigen Plätze bei der Bundeswehr oder Bundespolizei. Selbst im Nationalteam gibt es Amateurinnen, die einem Vollzeitjob nachgehen.
Erstmals seit 2014 auf der großen Bühne
So konnte sich das Olympia-Turnier doch sehen lassen. Allein die erste Qualifikation seit 2014 war ein Erfolg. "Es war sehr wichtig für uns, hier zu sein und zu lernen", sagte Bundestrainer Jeff MacLeod.
Erstmals waren die Deutschen mit drei Siegen aus vier Gruppenspielen ins Viertelfinale eingezogen. Weswegen auch Gleißner zufrieden war. Aber der Rückstand auf Kanada und die USA ist weiter enorm, auch Tschechien, Finnland, Schweden und die Schweiz sind Schritte voraus.
Zu wenige Topklubs investieren in die Frauen
Gleißner hofft daher auf eine stärkere Bundesliga. Die kennt nur fünf Teams, eins davon ist aus Budapest. "Ich wünsche mir die Unterstützung der Topklubs." So wie es in Schweden oder der Schweiz passiert. In Deutschland haben nur Berlin und Ingolstadt ambitionierte Frauen-Teams.
1998: nicht qualifiziert
2002: Platz 6
2006: Platz 5
2010: nicht qualifiziert
2014: Platz 6
2018: nicht qualifiziert
2022: nicht qualifiziert
2026: Platz 7
Auch Christian Künast, Sportvorstand beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB), wünscht sich mehr Vereine, die in Mädchen und Frauen investieren. Aber man könne sie niemand zwingen, also heiße es "Klinken putzen".
Keine eigenen Ligen für Mädchen
Das gilt auch für die Politik. Da helfe Olympia. Die Bundesliga spielt fast unter Ausschuss der Öffentlichkeit, nun sah ein Millionenpublikum an den Bildschirmen zu. Aber es gehe auch um eigene Impulse. Die Bundesliga müsse gestärkt werden, der Nachwuchs sowieso. In Tschechien wurde eine U16-Liga gegründet.
In Deutschland gibt es keine Ligen für Mädchen, sie spielen bei den Jungs mit - bis die meisten mit 14, 15 Jahren bereits aufhören. Auch da müsse man ansetzen. Es brauche "mehr Breite", sagte Kapitänin Gleißner. Damit ein 1:5 gegen Kanada künftig kein Erfolg mehr ist.
Olympische Spiele:Olympia 2026
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.