Olympia 2026: Malinin stürzt in der Kür ab - Kasache holt Gold

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin hat in der Kür mehrfach gepatzt und Gold klar verpasst. Beim Überraschungssieg des Kasachen Michail Schaidorow wurde der US-Amerikaner nur Achter.

Debakel für den Favoriten: Malinin stürzt und wird Achter

Von Platz eins auf acht: Ilia Malinin erlebt in der Kür einen Abend zum Vergessen. Quelle: AFP

US-Wunderkind Ilia Malinin hat nach mehreren Fehlern in der Kür die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend verpasst. Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen.

Gold holte Sensations-Olympiasieger Michail Schaidorow aus Kasachstan. Fünf Tage zuvor hatte Malinin noch im Teamevent gewonnen.

Erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren

Der Superstar musste damit die erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren einstecken - und das ausgerechnet bei Olympia. Nach dem Kurzprogramm hatte er noch geführt. "Dass der so auseinanderfällt, das hätte niemand erwartet", sagte die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt in der ARD.

Malinin kam auf 264,49 Punkte, Schaidorow auf 291,58 Zähler. Silber sicherte sich Yuma Kagiyama aus Japan (280,06 Punkte) vor seinem Landsmann Shun Sato (274,90 Punkte).

Malinin hält dem Druck nicht stand

"Favorit zu sein, ist das eine", sagte Malinin noch nach seinem Kurzprogramm und fügte hinzu:

Aber es tatsächlich zu schaffen, es unter Druck umzusetzen und den Lauf deines Lebens zu zeigen, um diese Medaille zu verdienen, ist etwas ganz anderes. „ Ilia Malinin

Dem Druck konnte er nicht ansatzweise standhalten.

Einfacher statt vierfacher Axel

Malinin patzte auch beim technisch besonders anspruchsvollen vierfachen Axel, den er nur einfach sprang. Er wäre der erste Läufer in der Geschichte der Olympischen Spiele gewesen, der diesen Sprung steht. Dazu machte er unter anderem auch Fehler beim Rittberger und beim Salchow. Vor allem zum Ende der Kür wirkte er komplett erschöpft.

Ohne Probleme zeigte Malinin wie auch der siebtplatzierte Franzose Adam Siao Him Fa den aufsehenerregenden Rückwärtssalto, der fast 50 Jahre lang verboten war und erst seit Ende 2024 wieder erlaubt ist. Doch zum Olympiasieg verhalf ihm dieser nicht. Ein deutscher Eiskunstläufer war bei den Winterspielen in Italien nicht am Start.

