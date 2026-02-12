Olympia-Ausschluss von Ukrainer wegen Helm: "Moment der Schande"

Streit um Helm:Olympia-Ausschluss von Ukrainer: "Moment der Schande"
Der Ausschluss von Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch von Olympia sorgt für harsche Kritik, insbesondere in seiner Heimat, der Ukraine. Viele Sportler stellen sich hinter ihn.
Nach dem Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch von den Olympischen Spielen wegen seines Helms mit Bildern von im Krieg getöteten Sportlern gibt es viel Rückhalt für den 27-Jährigen.
Vor allem in seiner ukrainischen Heimat ist die Solidarität mit Heraskewytsch, aber auch der Ärger über die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) groß: Präsident Wolodymyr Selenskyj verlieh dem Skeleton-Athleten den Orden der Freiheit - die zweithöchste Auszeichnung des Landes. Er schreibt:
"Sport bedeutet nicht Erinnerungslosigkeit, sondern die olympische Bewegung sollte den Krieg stoppen helfen und nicht dem Aggressor zuspielen", so Selenskyj weiter. Der Außenminister der Ukraine, Andrij Sybiha, sprach nach dem Rauswurf von einem "Moment der Schande".
Klitschko mit scharfen Worten nach Olympia-Ausschluss
Auch Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko kritisiert die IOC-Entscheidung scharf. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte er:
Er fügte hinzu: "Das IOC behauptet, es gehe nicht um Politik, sondern nur um Sport. Damit hat das alles nichts mehr mit Olympischen Spielen zu tun - das sind politische Spielchen."
Wladislaw Heraskewytsch selbst zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung:
"Extrem hart": Athleten stellen sich hinter Heraskewytsch
Die Vereinigung Athleten Deutschland prangerte den Ausschluss Heraskewytschs an. Man halte die Entscheidung für "falsch" und "unverhältnismäßig", hieß es in einer Mitteilung.
Rückhalt für den Ukrainer gibt es auch von anderen Athleten: "Das ist extrem hart", erklärte Skeleton-Olympiasieger Christopher Grothee. "Ich kann mir da kein Urteil zu bilden, weil in Deutschland kein Krieg herrscht. Ich kann mich nur in die Situation hineinversetzen als Sportler."
Auch Rennrodel-Silbermedaillen-Gewinnerin Dajana Eitberger zeigte sich betroffen: "Ich kenne den Wladi und die ganze Situation. Das geht an keinem spurlos vorbei."
Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch erklärte im ZDF: "Es ist Wahnsinn." Es sei eine "sehr, sehr schlechte Entscheidung." Loch ist Mitgründer der Vereinigung "Athletes for Ukraine".
DOSB pocht auf Regeln für Olympia
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zeigt Verständnis für die Entscheidung des IOC. "Im Wettkampf sind politische Botschaften und solche, die so interpretiert werden können, sinnvollerweise untersagt", hieß es in einem Statement des DOSB am Donnerstag. "Wir können verstehen, dass das Bedürfnis besteht, auf die schrecklichen Folgen dieses Krieges hinzuweisen", heißt es weiter.
Die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, zeigte Verständnis für die Disqualifikation. Sie habe "große Empathie dafür, wenn Athletinnen und Athleten an ihnen persönlich nahestehende Sportlerinnen und Sportler auch auf sportlicher Bühne erinnern wollen", sagte die CDU-Politikerin.
Gleichwohl habe sie Verständnis für das Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an seinen Regularien.