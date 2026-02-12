Olympia-Ausschluss von Ukrainer wegen Helm: "Moment der Schande"

Der Ausschluss von Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch von Olympia sorgt für harsche Kritik, insbesondere in seiner Heimat, der Ukraine. Viele Sportler stellen sich hinter ihn.

Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina ist Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ausgeschlossen worden. Das IOC wertet seinen Helm mit Bildern getöteter Athleten als Regelverstoß. 12.02.2026 | 1:31 min

Nach dem Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch von den Olympischen Spielen wegen seines Helms mit Bildern von im Krieg getöteten Sportlern gibt es viel Rückhalt für den 27-Jährigen.

Vor allem in seiner ukrainischen Heimat ist die Solidarität mit Heraskewytsch, aber auch der Ärger über die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) groß: Präsident Wolodymyr Selenskyj verlieh dem Skeleton-Athleten den Orden der Freiheit - die zweithöchste Auszeichnung des Landes. Er schreibt:

Wir sind stolz auf Wladislaw und seine Tat. Mut zu haben, bedeutet mehr als der Gewinn von Medaillen. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

"Sport bedeutet nicht Erinnerungslosigkeit, sondern die olympische Bewegung sollte den Krieg stoppen helfen und nicht dem Aggressor zuspielen", so Selenskyj weiter. Der Außenminister der Ukraine, Andrij Sybiha, sprach nach dem Rauswurf von einem "Moment der Schande".

Im ZDF sagt der ausgeschlossene Olympia-Athlet Heraskewytsch: "Mein olympischer Moment wurde mir gestohlen." 12.02.2026 | 5:07 min

Klitschko mit scharfen Worten nach Olympia-Ausschluss

Auch Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko kritisiert die IOC-Entscheidung scharf. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte er:

Dabeisein ist alles. Für russische und belarussische Athleten, aber für die getöteten ukrainischen Sportler ist nicht einmal Gedenken erlaubt. „ Wladimir Klitschko, Ex-Boxweltmeister

Er fügte hinzu: "Das IOC behauptet, es gehe nicht um Politik, sondern nur um Sport. Damit hat das alles nichts mehr mit Olympischen Spielen zu tun - das sind politische Spielchen."

Wladislaw Heraskewytsch selbst zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung:

Es ist schwer, etwas zu sagen oder es in Worte zu fassen. Es ist Leere. „ Wladislaw Heraskewytsch

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss des ukrainischen Skeletonpiloten Wladyslaw Heraskewytsch. 12.02.2026 | 1:45 min

"Extrem hart": Athleten stellen sich hinter Heraskewytsch

Die Vereinigung Athleten Deutschland prangerte den Ausschluss Heraskewytschs an. Man halte die Entscheidung für "falsch" und "unverhältnismäßig", hieß es in einer Mitteilung.

Rückhalt für den Ukrainer gibt es auch von anderen Athleten: "Das ist extrem hart", erklärte Skeleton-Olympiasieger Christopher Grothee. "Ich kann mir da kein Urteil zu bilden, weil in Deutschland kein Krieg herrscht. Ich kann mich nur in die Situation hineinversetzen als Sportler."

Du trainierst vier Jahre, hast dann deinen Moment und darfst nicht fahren. Das tut mir leid für ihn. „ Christopher Grotheer, Skeleton-Olympiasieger

Bilder von getöteten Sportlern zieren den Helm des Skeleton-Athleten Wladislaw Heraskewytsch. Genau deswegen wird er nun von Olympia ausgeschlossen. Quelle: dpa

Auch Rennrodel-Silbermedaillen-Gewinnerin Dajana Eitberger zeigte sich betroffen: "Ich kenne den Wladi und die ganze Situation. Das geht an keinem spurlos vorbei."

Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch erklärte im ZDF: "Es ist Wahnsinn." Es sei eine "sehr, sehr schlechte Entscheidung." Loch ist Mitgründer der Vereinigung "Athletes for Ukraine".

Er möchte nichts Politisches bewirken, er möchte an seine Freunde erinnern. Das machen viele andere Sportler auch, da ist es kein Problem. „ Felix Loch, Rodel-Olympiasieger

Dem "IOC fehlt das Fingerspitzengefühl", sagt ZDF-Reporter Markus Harm über den Ausschluss von Wladislaw Heraskewytsch von Olympia. 12.02.2026 | 7:46 min

DOSB pocht auf Regeln für Olympia

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zeigt Verständnis für die Entscheidung des IOC. "Im Wettkampf sind politische Botschaften und solche, die so interpretiert werden können, sinnvollerweise untersagt", hieß es in einem Statement des DOSB am Donnerstag. "Wir können verstehen, dass das Bedürfnis besteht, auf die schrecklichen Folgen dieses Krieges hinzuweisen", heißt es weiter.

Die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, zeigte Verständnis für die Disqualifikation. Sie habe "große Empathie dafür, wenn Athletinnen und Athleten an ihnen persönlich nahestehende Sportlerinnen und Sportler auch auf sportlicher Bühne erinnern wollen", sagte die CDU-Politikerin.

Gleichwohl habe sie Verständnis für das Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an seinen Regularien.

Quelle: dpa, SID, Reuters, AFP, KNA