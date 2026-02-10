Olympia 2026: Letzte Goldchance für Kombinierer Geiger?

Gold-Garant Vinzenz Geiger will in Italien wieder triumphieren. Ist es seine letzte Chance? Seiner Nordischen Kombination droht das Olympia-Aus.

Kombinierer Vinzenz Geiger macht sich in diesem Winter zu Recht Hoffnungen auf eine olympische Medaille. Quelle: Imago

Wenn Vinzenz Geiger bei Olympischen Winterspielen antritt, holt er Olympia-Gold. Zumindest bislang, und in Italien soll sich das bei seinem dritten Auftritt mit dem Auftakt am Mittwoch natürlich nicht ändern.

Geigers märchenhafte Olympia-Geschichte begann 2018 in Pyeongchang. Im zarten Alter von 20 war der Nordische Kombinierer glücklich, überhaupt in Südkorea dabei zu sein. Doch dann kam er im Mannschaftswettbewerb zum Einsatz und Deutschland stürmte zum Triumph.

Die Oberstdorfer Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Ryzek sind die deutschen Olympiastarter.

Als Olympiasieger läuft das Leben leichter

"Das hat mir sehr, sehr viel Druck weggenommen. Olympiasieger bleibst du dein ganzes Leben und es läuft einfach alles ein bisschen leichter", erzählt Geiger:

Schließlich musst du niemandem mehr etwas beweisen. „ Vinzenz Geiger über den Status eines Olympiasiegers

Ein Grund zum Ausruhen war das für ihn allerdings nicht. Vier Jahre später reiste er in Peking als Topfavorit an und wurde wegen seiner hollywoodreifen Geschichte dort zu einem deutschen Star dieser Winterspiele.

Geiger: Hoffen und Bangen in Peking

Zunächst musste er in Corona-Isolation, weil er im Flugzeug nach China neben dem heutigen Bundestrainer Eric Frenzel gesessen hatte. Der wurde positiv auf das Virus getestet und verbrachte den Großteil der Winterspiele auf dem Hotelzimmer.

Geiger durfte nach endlos vielen Tests im Einzelrennen starten und stürmte nach einer unglaublichen Aufholjagd in der Loipe mit einem gigantischen Finish zum Olympiasieg.

Jeder verbindet diesen Sprint mit meinem Namen. „ Vinzenz Geiger zum Olympiasieg in Peking

Große Siege: Olympia 2022 und Gesamtweltcup

"Es war ein großer Sieg, der wahrscheinlich jedem in Erinnerung geblieben ist", berichtet Geiger. Es klingt Stolz aus seiner Stimme. Genauso ist es, wenn der inzwischen 28 Jahre alte Mann über seinen Gesamtweltcupsieg im vergangenen Winter plaudert.

Als einzigem Winterzweikämpfer glückte ihm über eine komplette Saison der Triumph gegen den inzwischen zurückgetretenen großen norwegischen Erzrivalen Jarl Magnus Riiber.

Geiger: Nach Comeback im Dezember ging's bergauf

Sportlich ist das sicher seine größte Leistung, für die Öffentlichkeit ist jedoch Olympia-Gold noch wertvoller. Deshalb will Vinzenz Geiger in den nächsten Tagen auf der Schanze in Predazzo und der Loipe in Lago di Tesero mit seinem dritten Olympia-Gold Geschichte schreiben.

Das Prädikat "Besonders wertvoll" würde dieses Kapitel auch deshalb bekommen, weil sein Start wegen drei knöchernen Bandausrissen nach einer Hallenfußball-Verletzung massiv in Gefahr war.

Vinzenz Geiger schaffte jedoch einmal mehr das Unmögliche und feierte im Dezember sein Comeback. Nach zwei Weltcup-Siegen, zuletzt auch bei der Olympia-Generalprobe in Seefeld, gehört er zu den Topfavoriten bei den Winterspielen.

Olympia-Zukunft der Nordischen Kombination in Gefahr

Es könnten seine letzten Olympischen Spiele werden. Im Mai will das IOC die Entscheidung fällen, ob die Nordische Kombination auch 2030 vertreten sein wird. Zu wenig Diversität im Teilnehmerfeld und zu geringe TV-Einschaltquoten in wichtigen Märkten wie den USA werden den Kombinierern vorgeworfen.

"Es macht im Vergleich zu anderen Sportarten überhaupt keinen Sinn, uns überhaupt in Frage zu stellen, aber uns fehlt vermutlich die Lobby", sagt Geiger. Er liebt seinen Sport und kämpft deshalb mit allen Mitteln für dessen Olympia-Zukunft.

Für sich selbst hat er längst seinen Frieden mit Olympia gemacht: "Ich habe alles erreicht, was ich mir jemals erträumt habe und noch mehr. Nach den Spielen werden vermutlich eh keine weiteren hinzukommen."

Die dritte Goldmedaille wäre also das perfekte Happyend einer märchenhaften Geschichte.