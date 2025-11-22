  3. Merkliste
Vinzenz Geiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vinzenz Geiger

Vinzenz Geiger ist ein deutscher Wintersportler und startet in der Nordischen Kombination. Geiger ist Weltmeister sowie zweifacher Olympiasieger. In der Saison 2024/2025 holte er den Gesamtweltcup. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Vinzenz Geiger in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Vinzenz Geiger

    Nordische Kombination:Geiger holt unverhofft den Gesamtweltcup

    Nordische Kombination - WM:Bronze für Geiger bei Riiber-Abschied

    WM in der Nordischen Kombination:Bronze für Geiger, Riiber triumphiert

    Olympia-Aus droht:Nordische Kombination nicht attraktiv genug?

    Nordische Ski-WM:Auch das Kombinierer-Team holt Silber

    Letzter NoKo-Weltcup vor WM:Tolle Generalprobe für Geiger und Armbruster

    Fünfter Saisonsieg in Otepää:Kombinierer Geiger sprintet Riiber davon

    Nordische Kombination:Armbruster und Geiger holen Seefeld-Triple

    Weltcup in Lillehammer:Deutsche Kombinierer weiter in Topform

    Nordische Kombination:Lillehammer: Geiger siegt vor Schmid

Biografie

Vinzenz Geiger wurde 1997 in Oberstdorf geboren. In der Saison 2018/19 etablierte er sich in der Weltcup-Spitze der Nordischen Kombination und feierte 2019 in Val di Fiemme auch seinen ersten Weltcupsieg. In Geigers Bilanz stehen bislang zwei olympische Goldmedaillen sowie ein WM-Titel im Team. Zum Ende der Saison 2024/25 holte er erstmals den Gesamtweltcup.

