Vinzenz Geiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Vinzenz Geiger wurde 1997 in Oberstdorf geboren. In der Saison 2018/19 etablierte er sich in der Weltcup-Spitze der Nordischen Kombination und feierte 2019 in Val di Fiemme auch seinen ersten Weltcupsieg. In Geigers Bilanz stehen bislang zwei olympische Goldmedaillen sowie ein WM-Titel im Team. Zum Ende der Saison 2024/25 holte er erstmals den Gesamtweltcup.