Olympia 2026: Lindsey Vonn nach Sturz zum zweiten Mal operiert

Am Tag nach ihrem Crash und einer ersten Operation griff Lindsey Vonn schon wieder zum Handy. "Thank you, Dan!", schrieb sie auf X an einen Reporter namens Dan Walker, der nach der Olympia-Abfahrt der Frauen ein Loblied auf die schwer gestürzte Amerikanerin gesungen hatte.

Nach ihrem schweren Sturz wird Vonn möglicherweise noch einige Tage im Ospedale Ca' Foncello in Treviso bleiben müssen. Vonn wurde dort bereits ein zweites Mal operiert, wie die Klinik am Montag der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bestätigte.

Kaum Informationen über Vonns Zustand

Vonn selbst wird von Mitarbeitern des US-Teams abgeschirmt. Zu ihrem Gesundheitszustand gibt es deshalb nur spärliche Informationen. Laut Ansa erlitt Vonn einen Bruch am linken Oberschenkelknochen. Die Stelle wurde mit einer Außenschiene fixiert.

Vonn war am Sonntag zunächst im Krankenhaus von Cortina d'Ampezzo erstversorgt worden. Anschließend wurde sie ins rund 100 Kilometer entfernte Treviso verlegt. Dort operierten Ärzte den Bruch, den sie bei ihrem kapitalen Sturz nach nur rund 13 Fahrsekunden erlitten hatte.

Anteilnahme von Trainer Svindal

In den Sozialen Medien konnte Vonn am Montag auch lesen, was ihren Trainer Aksel Lund Svindal bewegte. "Lindsey", schrieb der norwegische Abfahrts-Olympiasieger von 2018 bei Instagram: "Du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Menschen, die deinen Weg verfolgen - und uns, die jeden Tag eng mit dir zusammenarbeiten."

Svindal betonte in seiner Nachricht auch die Reaktion von Vonn auf den Olympiasieg von Teamkollegin Breezy Johnson. "Sagt Breezy Glückwunsch und gute Arbeit", habe sie trotz ihres eigenen Schicksals vor ihrem Abtransport ins Krankenhaus als die wichtigste Botschaft ausrichten lassen, gab Svindal zu verstehen. Er leitete daraus ab: "Wahrer Charakter zeigt sich in den schweren Momenten."

Wasmeier traut 41-jähriger Vonn erneutes Comeback zu

Am Montag äußerte sich erneut auch Johan Eliasch, Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbandes. "Es war tragisch, besonders wenn man all die harte Arbeit bedenkt, die sie über Jahre hinweg in die Vorbereitung auf dieses Rennen gesteckt hat - bis hin zu gestern", sagte er in Bormio.

Auch das ist etwas, das zum Skirennsport gehört. Es ist ein gefährlicher Sport. „ Johan Eliasch, Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbandes

Das weiß auch Markus Wasmeier. Der Doppel-Olympiasieger traut Vonn "alles zu", wie er bei ran.de sagte, auch ein abermaliges Comeback. "In der nächsten Saison steht eine Weltmeisterschaft an", betonte Wasmeier: "Deswegen ist das nicht abwegig. Die gute Frau ist für Überraschungen immer gut."

