Olympia 2026: Raimund und Hoffmann - das ungleiche Skisprung-Duo

Felix Hoffmann und Philipp Raimund sind die deutschen Medaillenhoffnungen für den Olympia-Auftakt der Skisprung-Männer am Montagabend. Sie sind komplett verschiedene Charaktere.

Wenn Mitfavorit Philipp Raimund über das olympische Auftaktspringen der Skispringer am Montagabend in Predazzo spricht, krachen einem Worte wie "Mega-Bock" und "richtig Lust" um die Ohren. Bei Felix Hoffmann klingt das komplett anders: "Es ist was Besonderes, bei Olympia starten zu dürfen, aber es ist ja trotzdem ein Wettkampf wie die anderen auch."

Der extrovertierte Raimund und der ruhige Hoffmann

Die beiden Hoffnungsträger für den Olympia-Auftakt der Skisprung-Männer am Montag in Predazzo sind komplett verschiedene Charaktere. Und das beste Beispiel dafür, dass man im Flugsport auf ganz unterschiedlichen Wegen zum Erfolg finden kann. Der introvertierte Hoffmann ist nach eigener Aussage "eher der Ruhige".

Raimund ist dagegen nach Aussage von Bundestrainer Stefan Horngacher manchmal so aufgedreht, dass man ihn ein wenig bremsen muss. Hoffmann zeichnet sein außergewöhnliches Fluggefühl aus. Raimund eher der kraftvolle Absprung.

Philipp und Raimund gehören zum Kreis der Medaillenfavoiten

Im Olympia-Abschlusstraining überragte Raimund als Sieger in zwei Durchgängen und einem zweiten Platz. In der ersten Übungseinheit hatte zuvor Felix Hoffmann einen Durchgang und war in allen drei Flügen unter den Top drei gelandet. Raimund war einmal Dritter und einmal Sechster.

Beide gehören also beim olympischen Normalschanzenspringen damit zum heißen Kreis der Medaillenfavoriten. Philipp Raimund bestätigt das natürlich ganz kraftvoll:

Ich weiß, was ich tun muss und kann auf jeden Fall um die Podest-Plätze mitkämpfen. Genau ist auch mein Ziel. „ Philipp Raimund, Skisspringen

Genau so dürfte das auch Felix Hoffmann sehen, doch sagen würde er das natürlich so direkt nie.

Infekt und Knieprobleme überstanden

Es gibt tatsächlich auch Dinge, die die beiden neuen deutschen Vorflieger einen. Zum Beispiel, dass sie zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei sein dürfen. Aber auch, dass sie nach starken Leistungen bei der Vierschanzentournee erstmal eine Zwangspause einlegen mussten.

Philipp Raimund musste einen Infekt auskurieren. Felix Hoffmann plagten zusätzlich zu einer Erkältung nervende Knieprobleme, die sogar bei einem MRT gecheckt werden mussten. Strukturell war zum Glück nichts kaputt, aber alles tutti paletti ist noch lange nicht. "Auf Belastung reagiert das Knie noch ein bisschen. Das ist aber nichts, was mich beim Springen irgendwie irritiert", sagt Hoffmann und fügt hinzu: "Den Infekt habe ich in der Pause auch mit abgearbeitet. Dann bin ich hoffentlich bei Olympia davor geschützt."

Das gilt genauso für Philipp Raimund. Zusammen hat das ungleiche Duo Doppel-Olympiasieger Andreas Wellinger, der bei den Winterspielen 2014 und 2018 jeweils einmal Gold gewann, als größten deutschen Hoffnungsträger abgelöst.

Bundestrainer gibt zwei Medaillen als Ziel aus

Chefcoach Horngacher hat zwei Medaillen für Olympia als Ziel ausgegeben - nach den bisher sehr durchwachsenen Ergebnissen des deutschen Skisprung-Teams eine sehr ehrgeizige Vorgabe. Eine davon soll es gleich zum Auftakt auf der Normalschanze geben, einer Spezialdisziplin der Deutschen.

Bei fünf der letzten sechs Nordischen Ski-Weltmeisterschaften stand hier mindestens ein schwarz-rot-goldener Flieger auf dem Podest. Auch der letzte deutsche Einzel-Olympiasieg passierte auf der kleinen Schanze: Ein gewisser Andreas Wellinger triumphierte 2018 in Pyeongchang. Hoffnung, dass das erneut klappen könnte, macht das ungleiche deutsche Flieger-Duo. Felix Hoffmann findet, dass er sich mit Philipp Raimund sehr gut ergänzt.

Philipp ist ein Typ, der viel auf andere zugeht und sie in Gespräche verwickelt. Ich bin da deutlich zurückhaltender. „ Felix Hoffmann über Philipp Raimund

"Wir sind doch ziemlich unterschiedlich, aber wenn wir zusammen in der Kabine oder im Zimmer sind, passt es perfekt. Wir ergänzen uns, er bringt das Thema Energie und Konversation rein und ich ein Stück weg die ruhigen Momente." Gemeinsam haben sie "Mega-Bock" auf eine Medaille - wie natürlich nur Philipp Raimund das ausdrückt.

