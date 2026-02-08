13 Sekunden war Lindsey Vonn unterwegs, ehe sie an einem Tor einhakte und sich überschlug: Die Medaillenträume des US-Skistars bei ihrem Olympia-Comeback enden jäh.

Für US-Skistar Lindsey Vonn platzt nach wenigen Sekunden der Traum von der Olympia-Medaille nach ihrem Comback. Die 41-Jährige stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo. 08.02.2026 | 4:55 min

Heftiger Unfall statt Medaillen-Krönung: Lindsey Vonn ist bei der Abfahrt der Olympischen Winterspiele schwer gestürzt. Die 41 Jahre alte US-Amerikanerin kam schon im Anfangsteil der Strecke zu Fall, überschlug sich und blieb liegen.

Lindsey Vonn mit Hubschrauber abtransportiert

Bei der TV-Übertragung war zu hören, wie Vonn vor Schmerzen schrie. Helfer und Sanitäter eilten zu ihr und bereiteten einen Abtransport der Sportlerin vor. Ein Helikopter holte sie per Seilwinde ab.

Vonn war im zweiten Winter nach ihrem Comeback die beste Abfahrerin der Saison, hatte sich aber just vor den Spielen in Mailand und Cortina nach eigenen Angaben einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie wagte dennoch einen Start.

Lindsey Vonn an einem Tor hängengeblieben

Dann aber hakte sie bei einem Sprung mit dem Arm an einem Tor ein und verlor in der Luft die Kontrolle. Sie schlug heftig auf der Piste auf, ihre Knie schienen sich dabei zu verdrehen.

Eine Diagnose nach ihrem Sturz gibt es bislang nicht. Das Rennen war für längere Zeit unterbrochen.

Vonn fuhr mit einer Teilprothese im rechten Knie, das linke Knie - jenes mit dem Kreuzbandriss - wurde von einer Schiene gestützt.

Nach dem Sturz hielten die Zuschauer im Ziel den Atem an. Unter ihnen waren auch Vonns Vater und ihre Schwester. Auch Rap-Star Snoop Dogg war in die Dolomiten gekommen.

US-Skistar Lindsey Vonn hat für Olympia ihr Comeback gewagt und lässt sich auch von Knieprothese und Kreuzbandriss nicht bremsen. 08.02.2026 | 0:34 min

"Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten", sagte Vonns Schwester Karin Kildow bei "Peacock": "Sie gibt immer 110 Prozent, niemals weniger."

Ich weiß, dass sie ihr ganzes Herzblut hineingesteckt hat, und manchmal passieren eben solche Dinge. Es ist ein sehr gefährlicher Sport. „ Karin Kildow, Lindsey Vonns Schwester

Emma Aicher gewinnt Silber

"Ich habe gleich weggeschaut", sagte Emma Aicher. Die beste deutsche Rennfahrerin lag zu dem Zeitpunkt nach einer wilden Fahrt auf dem zweiten Platz mit nur 0,04 Sekunden Rückstand auf die Führende Breezy Johnson aus den USA. Dabei blieb es auch.

Der Abfahrtslauf von DSV-Skirennläufer Emma Aicher bei den Olympischen Winterspielen, der die Silbermedaille bedeutet. 08.02.2026 | 1:57 min

Quelle: dpa, SID, ZDF