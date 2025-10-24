  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Lindsey Vonn - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lindsey Vonn

|
Lindsey Vonn ist eine US-amerikanische Skifahrerin und eine der erfolgreichsten Rennläuferinnen aller Zeiten. Im Februar 2019 beendete sie zunächst ihre Karriere. 2024 verkündete sie dann ihr Comeback. ZDFheute informiert über Lindsey Vonn aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Lindsey Vonn

  1. Aksel Lund Svindal aus Norwegen gestikuliert neben Lindsey Vonn aus den USA auf der Bühne während der Eröffnungsfeier der alpinen Ski-WM am 04.02.2019 in Are, Schweden.

    Star-Duo beim Ski Alpin:Olympiasieger wird Trainer von Lindsey Vonn

  2. Lindsey Vonn

    Erster Podestplatz nach Comeback:Skifahrerin Vonn: "Bedeutet mir alles"

    mit Video
  3. Die Menge schwenkt am Mittwoch, den 12. Februar 2025, im Zielbereich einer Abfahrt eines Kombinationswettbewerbs der Herrenmannschaft bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm, Österreich, Fahnen.

    Tolle Stimmung bei Ski-WM:Rotweißrotes Skifest mit fairen Fans

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video
  4. Laura Gauche stürzt beim Super-G

    Spektakel gegen Sicherheit:Sturzserie: Alpiner Ski-Rennsport im Dilemma

    von Stephan Klemm
    mit Video
  5. Ski-Weltcup in Kitzbühel - Marco Odermatt

    Die Stars der Alpinen Ski-WM:Lindsey Vonn träumt - Marco Odermatt droht

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video
  6. Lindsey Vonn

    Ski-Alpin-WM:Lindsey Vonn vor großem WM-Comeback

    von M. Bergmann / M. Spindler
    1:19 min
  7. Lindsey Vonn

    Furioses Alpin-Comeback:Vonn mit "wildem Rodeo" hautnah ans Podest

    mit Video
  8. Lindsey Vonn (USA) reagiert im Zielraum während des Super-G-Rennens der Damen beim Alpinen Ski FIS Skiweltcup in St. Moritz, Schweiz.

    US-Skistar:Lindsey Vonn glänzt bei Weltcup-Comeback

    mit Video
  9. Lindsey Vonn aus den USA posiert mit den Medaillen während einer Pressekonferenz.

    Comeback in Copper Mountain:Pause beendet: Vonn zurück auf Skiern

    mit Video
  10. Lindsay Vonn

    Bald zurück im Ski-Weltcup?:Lindsey Vonn plant Comeback

    von Martin Wolff
    1:21 min
  11. Lindsey Vonn zeigt bei der WM 2019 alle in ihrer Karriere gewonnenen Medaillen.

    Ski Alpin:Vonn wagt Comeback - mit künstlichem Knie

    mit Video

Biografie

Lindsey Vonn wurde am 18. Oktober 1984 in Saint Paul in den USA geboren. Mit 18 Jahren feierte sie erste Erfolge im Weltcup. Bis 2019 konnte Lindsey Vonn 82 Weltcup Rennen für sich entscheiden und gewann 2010 die Goldmedaille in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Vancouver.

Geprägt war ihre Karriere allerdings auch von Verletzungen und im Februar 2019 verkündete Vonn ihren Rückzug aus dem alpinen Skirennsport. Nach fünf Jahren Pause feierte Lindsey Vonn ihr Comeback in der Weltcup-Saison 2024/25.

Mehr zum Thema Ski Alpin

Österreich, Saalbach: Christina Ager (AUT) während dem Super-G der Frauen, im Rahmen des Ski-Weltcup Finales

Ski Alpin