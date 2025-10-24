Lindsey Vonn - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn ist eine US-amerikanische Skifahrerin und eine der erfolgreichsten Rennläuferinnen aller Zeiten. Im Februar 2019 beendete sie zunächst ihre Karriere. 2024 verkündete sie dann ihr Comeback. ZDFheute informiert über Lindsey Vonn aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Lindsey Vonn
Star-Duo beim Ski Alpin:Olympiasieger wird Trainer von Lindsey Vonn
Erster Podestplatz nach Comeback:Skifahrerin Vonn: "Bedeutet mir alles"mit Video
Tolle Stimmung bei Ski-WM:Rotweißrotes Skifest mit fairen Fansvon Elisabeth Schlammerlmit Video
Spektakel gegen Sicherheit:Sturzserie: Alpiner Ski-Rennsport im Dilemmavon Stephan Klemmmit Video
Die Stars der Alpinen Ski-WM:Lindsey Vonn träumt - Marco Odermatt drohtvon Elisabeth Schlammerlmit Video
Ski-Alpin-WM:Lindsey Vonn vor großem WM-Comebackvon M. Bergmann / M. Spindler1:19 min
Furioses Alpin-Comeback:Vonn mit "wildem Rodeo" hautnah ans Podestmit Video
US-Skistar:Lindsey Vonn glänzt bei Weltcup-Comebackmit Video
Comeback in Copper Mountain:Pause beendet: Vonn zurück auf Skiernmit Video
Bald zurück im Ski-Weltcup?:Lindsey Vonn plant Comebackvon Martin Wolff1:21 min
Ski Alpin:Vonn wagt Comeback - mit künstlichem Kniemit Video
Biografie
Lindsey Vonn wurde am 18. Oktober 1984 in Saint Paul in den USA geboren. Mit 18 Jahren feierte sie erste Erfolge im Weltcup. Bis 2019 konnte Lindsey Vonn 82 Weltcup Rennen für sich entscheiden und gewann 2010 die Goldmedaille in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Vancouver.
Geprägt war ihre Karriere allerdings auch von Verletzungen und im Februar 2019 verkündete Vonn ihren Rückzug aus dem alpinen Skirennsport. Nach fünf Jahren Pause feierte Lindsey Vonn ihr Comeback in der Weltcup-Saison 2024/25.
