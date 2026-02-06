Olympia 2026:

Eine Feier, mehrere Austragungsorte: Die Olympischen Winterspiele werden an verschiedenen Standorten eröffnet. Was Sie dazu wissen müssen.

Das müssen Sie zur Eröffnungsfeier wissen

Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina – 700 Stunden Live-Sport zeigt das ZDF in bis zu sieben parallelen Livestreams. Der Multistreamplayer schafft Überblick und schnelle Wechsel. 03.02.2026 | 0:30 min

Wo findet die Eröffnungsfeier statt?

Die Eröffnungsfeier findet nicht an einem Ort zentral, sondern an verschiedenen Schauplätzen statt, weil die Sportlerinnen und Sportler auf 22.000 Quadratkilometern über ganz Norditalien verteilt sind. Das Haupt-Event findet im Mailänder San-Siro-Stadion statt, wo normalerweise die Fußballklubs AC und Inter ihre Heimspiele austragen. Weitere Veranstaltungen gibt es in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo. Die Schlussfeier wird dann sogar ganz ausgelagert sein und in der antiken Arena von Verona stattfinden.

Wie viele Athleten nehmen teil?

Rund 2.900 Athletinnen und Athleten sind dabei. Sportler aus Russland und Belarus dürfen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nur unter neutraler Flagge antreten.

Mit wie vielen Sportlern geht Deutschland an den Start?

Mit 185 Athletinnen und Athleten schickt die Dachorganisation das mit Abstand bislang größte deutsche Team zu Winterspielen. 86 Frauen und 99 Männer sind nominiert, rund ein Viertel davon für die beiden Eishockey-Mannschaften. 112 Team-Mitglieder erleben ihre olympische Premiere. Die Jüngste in der deutschen Mannschaft ist die 16 Jahre alte Eishockeyspielerin Mathilda Heine, der Senior ist in Moritz Müller (39) ebenfalls ein Eishockeyprofi.

Wer sind die deutschen Fahnenträger?

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid werden die deutsche Fahne tragen - aufgrund der unterschiedlichen Schauplätze jedoch 300 Kilometer voneinander entfernt. Draisaitl wird die deutsche Fahne ins Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion tragen, Schmid kommt diese Ehre bei der parallelen Zeremonie in Predazzo zu.

Nun steht es fest. Skispringerin Katharina Schmid und Eishockey-Superstar Leon Draisaitl sind die deutschen Fahnenträger bei Olympia 2026. Beide zeigen darauf emotionale Reaktionen. 05.02.2026 | 1:02 min

Für den Topstürmer von den Edmonton Oilers sind es die ersten Winterspiele. Im Eishockey-Mutterland Kanada genießt er Superstar-Status und ist aktuell mit einem 112-Millionen-US-Dollar-Vertrag über acht Jahre der weltweit bestbezahlte Spieler. Er wurde bei den Oilers bereits wertvollster Spieler (MVP), bester Scorer und Torschützenkönig der gesamten Liga und 2020 auch zu Deutschlands Sportler des Jahres gekürt.

Schmid nimmt zum vierten Mal an den Winterspielen teil. Die Oberstdorferin hat das deutsche Frauen-Skispringen geprägt. Für die siebenmalige Weltmeisterin und zweimalige Silbermedaillengewinnerin bei Olympia sind die Wettkämpfe von Predazzo der letzte große Höhepunkt einer bewegten Karriere.

Wie sind die deutschen Medaillenaussichten?

Anders als bei Sommerspielen ist Deutschland im Winter insgesamt weiter eine der stärksten Nationen - das liegt vor allem an der Überlegenheit in der Eisrinne. 2022 in Peking gab es für Team D zwölf Goldmedaillen, neun davon in Bob, Rodeln oder Skeleton. Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) setzt auch diesmal darauf, dass die Eisbahn "eine goldene" wird. Ziel ist ein Platz unter den Top 3 im Medaillenspiegel.

Morgen starten offiziell die Olympischen Winterspiele in Norditalien. Wir blicken mit Vorfreude auf das deutsche Team und auf die ehrgeizigen Ziele des DOSB. 05.02.2026 | 1:22 min

Wie steht es um das Thema Sicherheit?

Rund 6.000 Sicherheitskräfte werden am Freitag in Mailand im Einsatz sein, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Bombenentschärfungsexperten, Scharfschützen, Antiterroreinheiten und Skipolizisten gehören zu den eingesetzten Kräften. Das Verteidigungsministerium stellt außerdem 170 Fahrzeuge sowie Radargeräte, Drohnen und Flugzeuge bereit. Vor allem Proteste gegen den geplanten Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE könnten noch kurzfristig für Zwischenfälle sorgen.

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID