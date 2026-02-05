Von Lindsey Vonn bis zum großen Eishockey-Finale: Diese Wettbewerbe sind die Hingucker bei den Winterspielen in Mailand und Cortina.

Eiskunstläufer Ilia Malinin verschiebt mit seinen Flugshows regelmäßig die Grenzen und ist seit zwei Jahren ungeschlagen. Bei Olympia will er jetzt "alles perfektionieren". Quelle: AFP

Ski Alpin Frauen-Abfahrt (8. Februar)

Als wäre das Comeback von Lindsey Vonn im Alter von 41 Jahren und mit Teilprothese im Knie mit Siegen im Weltcup nicht schon spektakulär genug verlaufen, könnte es nun wirklich kitschig werden: Bei der Olympia-Generalprobe am vergangenen Samstag in Crans-Montana hat sich die Speed Queen einen Kreuzbandriss zugezogen, wie sie am Dienstag offenbarte.

Starten will sie am Sonntag auf ihrer Lieblingsstrecke in Cortina trotzdem - und dabei nicht nur mitfahren. "Ich fühle mich besser als 2019 bei der WM, und da hatte ich keinen Kreuzbandriss", sagte sie bei einer Pressekonferenz vor XXL-Medienaufgebot.

Mit dieser Verletzung habe ich trotzdem Selbstvertrauen. „ Lindsey Vonn über ihren Kreuzbandriss kurz vor dem Start der Olympischen Spiele

Unschlagbar wäre aber auch eine gesunde Vonn nicht gewesen, auch Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann waren in diesem Winter schon schneller.

Schon zum 5. Mal steht Lindsey Vonn in diesem Jahr auf der Olympia-Bühne. Dies will sich die US-Amerikanerin nicht nehmen lassen - auch nicht von einem Kreuzbandriss. 04.02.2026 | 1:34 min

Eiskunstlauf Einzel Männer (10./13. Februar)

Ilia Malinin verschiebt mit seinen Flugshows regelmäßig die Grenzen, ist seit zwei Jahren ungeschlagen - der wichtigste Titel fehlt dem "Vierfach-Gott" aber noch. Alles andere als ein überlegener Triumph des US-Wunderkinds mit sowjetischen Wurzeln in der Milano Ice Skating Arena wäre eine Sensation.

Bei seiner Weltrekord-Kür Anfang Dezember stand der 21-Jährige wahnsinnige sieben Vierfachsprünge, sah aber noch Luft nach oben. Bis Olympia werde er "alles perfektionieren", um auf der größtmöglichen Bühne auch den Gesamt-Weltrekord seines Landsmanns Nathan Chen (335,30 Punkte) pulverisieren zu können.

Sechs Vierfach-Sprünge zeigt Ilia Malinin bei der Eiskunstlauf-WM in Boston - alle fehlerfrei. Ein Auszug aus der Kür des US-Amerikaners. 30.03.2025 | 0:51 min

Skispringen Einzel Großschanze (14./15. Februar)

Wer stoppt Domen Prevc? Der Slowene kann Historisches schaffen und innerhalb von zwölf Monaten die fünf wichtigsten Einzeltitel der Skisprung-Welt (WM, Olympia, Tournee, Gesamtweltcup und Flug-WM) holen. Olympia-Gold wäre Nummer vier, die Weltcup-Kugel ist danach nur noch Formsache. Und ganz nebenbei: Nur einen Tag später kann auch seine Schwester Nika Prevc Gold vom großen Bakken holen.

Domen Prevc macht's wie der große Bruder Peter und gewinnt die Vierschanzentournee. Dazu reicht Platz 2 in Bischofshofen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Felix Hoffmann auf Rang 6. 06.01.2026 | 2:19 min

Nordische Kombination Teamsprint (19. Februar)

"Unser Sport steht unter Beobachtung", sagt Vinzenz Geiger. Das gilt nicht zuletzt für den erstmals olympischen Teamsprint, der für die Kombinierer gleichzeitig ein Abschied für immer werden könnte. Denn in wenigen Monaten entscheidet sich, ob die traditionsreiche Sportart 2030 überhaupt noch zum olympischen Programm gehören wird - oder ob endlich auch die Frauen aufgenommen werden. Eines von beiden wird passieren.

Die Nordischen Kombiniererinnen sind bislang bei Olympia ausgeschlossen. Wie sieht es mit der olympischen Zukunft der Sportart aus? 31.01.2026 | 1:43 min

Biathlon Massenstart der Frauen (21. Februar)

Das abschließende Rennen in Antholz verspricht größte Dramatik: 30 Athletinnen starten zeitgleich, 12,5 Kilometer sowie vier Schießeinlagen müssen absolviert werden. Wer behält im Duell Frau-gegen-Frau die Nerven?

Für die deutsche Hoffnung Franziska Preuß könnte es das finale Olympia-Rennen ihrer Karriere werden - und damit auch die allerletzte Chance, sich eine Einzelmedaille bei Winterspielen zu sichern.

Die Olympischen Spiele werden das finale Highlight in der Karriere von Biathlon-Star Franziska Preuß sein. Findet sie rechtzeitig den Flow für die Jagd nach der Einzel-Medaille? 02.02.2026 | 2:48 min

Eishockey Männer-Finale (22. Februar)

Besser geht es nicht: Erstmals seit 2014 legt die NHL wieder eine Pause ein, um ihre Stars zu den Olympischen Spielen zu schicken. "Das wird wahrscheinlich für jeden Spieler das beste Eishockey sein, das er jemals gespielt hat. Zudem wird es das wohl so nie wieder geben", sagt der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat den Olympia-Kader berufen. Mit dabei die Topstars aus der NHL. Auch bei den Frauen sind drei PWHL-Profis im Aufgebot. 07.01.2026 | 1:05 min

Für die USA zählt nur Gold - und für Deutschland? 2018 hatte das DEB-Team sensationell Silber geholt, 2022 war schon vor dem Viertelfinale Schluss.

