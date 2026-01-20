DOSB mit Rekordaufgebot zu den Winterspielen

Erst eingekleidet, dann nominiert: Der DOSB hat sein Team für die Winterspiele vorgestellt. 85 Frauen und 98 Männer umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien.

Minerva Fabienne Hase (r.) und Nikita Volodin hoffen auf Medaillen im Eiskunstlauf. Quelle: imago images

Eishockeystar Leon Draisaitl, Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und die Dauersieger im Eiskanal führen das Winter-Rekordaufgebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo an.

Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Italien steigt. In München wurden nun die Athleten mit der offiziellen Bekleidung für die Spiele ausgestattet. 12.01.2026 | 2:45 min

183 Athletinnen und Athleten (85 Frauen und 98 Männer) umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien, die am 6. Februar im San-Siro-Stadion eröffnet werden (bis 22. Februar). Vor vier Jahren in Peking gehörten 148 Sportlerinnen und Sportler zum deutschen Team, der bisherige Rekord datiert von 2006 in Turin (161).

Wir freuen uns über ein großes und starkes Team Deutschland. Die Olympischen Winterspiele in Norditalien vor unserer Haustür versprechen ein echtes Wintersportfest zu werden. „ DOSB-Präsident Thomas Weikert

Tabor: "Es kribbelt"

Bei der Nominierungspressekonferenz zum Abschluss der Einkleidung in München erklärte Olaf Tabor, DOSB Vorstand Leistungssport und Chef de Mission: "Die Temperatur steigt. Es kribbelt." Die Hoffnungen auf ähnliche Erfolge wie vor vier Jahren bei den von Corona geprägten und gedämpften Spielen in China (zwölfmal Gold, 27 Medaillen insgesamt, Rang zwei im Medaillenspiegel) sind groß.

"Wir haben ein Medaillenpotenzial, das ähnlich zu Peking ist", sagt Tabor. "Es wird schwierig zu prognostizieren sein. In der Spitze wird es immer enger."

Ich bin zuversichtlich, dass wir ausreichend Eisen im Feuer haben. Wir wollen als Nation unter die ersten drei. „ Olaf Tabor, DOSB-Vorstand Leistungssport

Tabor hofft, dass die Eisbahn in Cortina "eine goldene wird". In Peking wurden drei Viertel der Goldmedaillen von Rodlern, Bobpiloten und Skeletonis gewonnen.

Das Aufgebot für Olympia

BIATHLON Frauen (6): Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt, Anna Weidel

Männer (5): Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel BOB Frauen (8): Lisa Buckwitz, Kim Kalicki, Deborah Levi, Laura Nolte, Talea Prepens, Neele Schuten; Ersatz: Kira Lipperheide, Leonie Kluwig

Männer (14): Adam Ammour, Issam Ammour, Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Thorsten Margis, Alexander Schaller, Alexander Schüller, Matthias Sommer, Felix Straub, Joshua Tasche, Jörn Wenzel; Ersatz: Tim Becker, Oliver Peschk CURLING Männer (5): Benjamin Kapp, Felix Messenzehl, Marc Muskatewitz, Johannes Scheuerl, Mario Trevisiol

EISHOCKEY Frauen (23): Sandra Abstreiter, Anne Bartsch, Nina Christof, Franziska Feldmeier, Daria Gleissner, Katharina Häckelsmiller, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Celina Haider, Ronja Hark, Mathilda Heine, Lisa Hemmerle, Hanna Hoppe, Nina Jobst-Smith, Laura Kluge, Emily Nix, Charlott Schaffrath, Jule Schiefer, Tara Schmitz, Chiara Schultes, Carina Strobel, Svenja Voigt, Lilli Welcke, Luisa Welcke

Männer (25): Leon Draisaitl, Alexander Ehl, Maximilian Franzreb, Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Philipp Grubauer, Dominik Kahun, Lukas Kälble, Marc Michaelis, Jonas Müller, Moritz Müller, Mathias Niederberger, John-Jason Peterka, Lukas Reichel, Tobias Rieder, Joshua Samanski, Justin Schütz, Moritz Seider, Wojciech Stachowiak, Nico Sturm, Tim Stützle, Frederik Tiffels, Parker Tuomie, Fabio Wagner, Kai Wissmann EISKUNSTLAUF

Frauen (3): Minerva-Fabienne Hase, Annika Hocke, Jennifer Janse van Rensburg

Männer (3): Robert Kunkel, Benjamin Steffan, Nikita Volodin EISSCHNELLLAUF Frauen (6): Josie Hofmann, Maira Jasch, Anna Ostlender, Josephine Schlörb, Lea Sophie Scholz, Sophie Warmuth

Männer (7): Patrick Beckert, Hendrik Dombek, Gabriel Groß, Moritz Klein, Felix Maly, Fridtjof Petzold, Finn Sonnekalb NORDISCHE KOMBINATION Männer (3): Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid RODELN Frauen (5): Anna Berreiter, Dajana Eitberger, Merle Fräbel, Magdalena Matschina, Julia Taubitz

Männer (7): Tobias Arlt, Toni Eggert, Timon Grancagnolo, Max Langenhan, Felix Loch, Florian Müller, Tobias Wendl SKELETON Frauen (3): Susanne Kreher, Hannah Neise, Jacqueline Pfeifer

Männer (3): Christopher Grotheer, Axel Jungk, Felix Keisinger SKI ALPIN Frauen (4): Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger, Kira Weidle-Winkelmann

Männer: Der DOSB hat zunächst einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe erfolgt nach finaler Zuteilung der Quotenplätze. SKIBERGSTEIGEN Frauen (2): Helena Euringer, Tatjana Paller

Männer (1): Finn Hösch SKI FREESTYLE Frauen (7): Leonie Bachl-Staudinger, Sabrina Cakmakli, Luisa Klapprott, Daniela Maier, Muriel Mohr, Veronika Redder, Emma Weiß

Männer (4): Florian Fischer, Tim Hronek, Cornel Renn, Florian Wilmsmann SKILANGLAUF Frauen (7): Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Coletta Rydzek, Katherine Sauerbrey

Männer (5): Janosch Brugger, Friedrich Moch, Jakob Moch, Florian Notz, Jan Stölben SKISPRINGEN Frauen (4): Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid, Juliane Seyfarth

Männer (4): Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund, Andreas Wellinger SNOWBOARD Frauen (9): Leilani Ettel, Kona Ettel, Jana Fischer, Anne Hedrich, Melanie Hochreiter, Ramona Hofmeister, Cheyenne Loch, Annika Morgan, Mathilda Scheid

Männer (10): Yannik Angenend, Stefan Baumeister, Niels Conradt, Elias Huber, Max Kühnhauser, Christoph Lechner, Martin Nörl, Julius Reichle, Leon Ulbricht, Noah Vicktor

Quelle: dpa, SID