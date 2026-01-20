  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

DOSB mit Rekordaufgebot zu den Winterspielen

Nominierung des deutschen Teams:DOSB mit Rekordaufgebot zu Olympia

|

Erst eingekleidet, dann nominiert: Der DOSB hat sein Team für die Winterspiele vorgestellt. 85 Frauen und 98 Männer umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien.

Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin

Minerva Fabienne Hase (r.) und Nikita Volodin hoffen auf Medaillen im Eiskunstlauf.

Quelle: imago images

Eishockeystar Leon Draisaitl, Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und die Dauersieger im Eiskanal führen das Winter-Rekordaufgebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo an.

Felix Loch

Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Italien steigt. In München wurden nun die Athleten mit der offiziellen Bekleidung für die Spiele ausgestattet.

12.01.2026 | 2:45 min

183 Athletinnen und Athleten (85 Frauen und 98 Männer) umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien, die am 6. Februar im San-Siro-Stadion eröffnet werden (bis 22. Februar). Vor vier Jahren in Peking gehörten 148 Sportlerinnen und Sportler zum deutschen Team, der bisherige Rekord datiert von 2006 in Turin (161).

Wir freuen uns über ein großes und starkes Team Deutschland. Die Olympischen Winterspiele in Norditalien vor unserer Haustür versprechen ein echtes Wintersportfest zu werden.

DOSB-Präsident Thomas Weikert

Tabor: "Es kribbelt"

Bei der Nominierungspressekonferenz zum Abschluss der Einkleidung in München erklärte Olaf Tabor, DOSB Vorstand Leistungssport und Chef de Mission: "Die Temperatur steigt. Es kribbelt." Die Hoffnungen auf ähnliche Erfolge wie vor vier Jahren bei den von Corona geprägten und gedämpften Spielen in China (zwölfmal Gold, 27 Medaillen insgesamt, Rang zwei im Medaillenspiegel) sind groß.

"Wir haben ein Medaillenpotenzial, das ähnlich zu Peking ist", sagt Tabor. "Es wird schwierig zu prognostizieren sein. In der Spitze wird es immer enger."

Ich bin zuversichtlich, dass wir ausreichend Eisen im Feuer haben. Wir wollen als Nation unter die ersten drei.

Olaf Tabor, DOSB-Vorstand Leistungssport

Tabor hofft, dass die Eisbahn in Cortina "eine goldene wird". In Peking wurden drei Viertel der Goldmedaillen von Rodlern, Bobpiloten und Skeletonis gewonnen.

Das Aufgebot für Olympia

Lou Jeanmonnot-Laurent nimmt am 18. Januar 2026 am IBU Biathlon-Weltcup in Ruhpolding teil.

Lou Jeanmonnot gewinnt das Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Ruhpolding. Franziska Preuß wird Siebte. Selina Grotian schafft die verbandsinterne Olympia-Norm.

18.01.2026 | 2:54 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID
Über das Thema berichtete das ZDFsportstudio am 12.01.2026 um 13:55 Uhr in dem Beitrag "Felix Loch: Endlich wieder Spiele".
Themen
SportWintersport

Mehr Wintersport

  1. Sportstudio: Biathlon

    Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Weltcupstände, Termine

  2. Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.

    Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

  3. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40