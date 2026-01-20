DOSB mit Rekordaufgebot zu den Winterspielen

Nominierung des deutschen Teams:DOSB mit Rekordaufgebot zu Olympia
Erst eingekleidet, dann nominiert: Der DOSB hat sein Team für die Winterspiele vorgestellt. 85 Frauen und 98 Männer umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien.
Eishockeystar Leon Draisaitl, Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und die Dauersieger im Eiskanal führen das Winter-Rekordaufgebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo an.
183 Athletinnen und Athleten (85 Frauen und 98 Männer) umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien, die am 6. Februar im San-Siro-Stadion eröffnet werden (bis 22. Februar). Vor vier Jahren in Peking gehörten 148 Sportlerinnen und Sportler zum deutschen Team, der bisherige Rekord datiert von 2006 in Turin (161).
Tabor: "Es kribbelt"
Bei der Nominierungspressekonferenz zum Abschluss der Einkleidung in München erklärte Olaf Tabor, DOSB Vorstand Leistungssport und Chef de Mission: "Die Temperatur steigt. Es kribbelt." Die Hoffnungen auf ähnliche Erfolge wie vor vier Jahren bei den von Corona geprägten und gedämpften Spielen in China (zwölfmal Gold, 27 Medaillen insgesamt, Rang zwei im Medaillenspiegel) sind groß.
"Wir haben ein Medaillenpotenzial, das ähnlich zu Peking ist", sagt Tabor. "Es wird schwierig zu prognostizieren sein. In der Spitze wird es immer enger."
Tabor hofft, dass die Eisbahn in Cortina "eine goldene wird". In Peking wurden drei Viertel der Goldmedaillen von Rodlern, Bobpiloten und Skeletonis gewonnen.
Das Aufgebot für Olympia
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Weltcupstände, Termine
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport