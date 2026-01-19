Deutschlands Biathleten haben auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen in Italien noch viel Arbeit vor sich. Was genau geplant ist.

Vor Olympia: Welche Defizite Preuß und das deutsche Team haben

Biathletin Franziska Preuß will unbedingt ein Erfolgserlebnis bei den Spielen in Antholz. Quelle: SVEN SIMON

Erst am Dienstag nominiert der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) offiziell das deutsche Team für die Olympischen Winterspiele in Italien (6. bis 22. Februar). Doch schon am Montag holten sich die Skijäger*innen um Franziska Preuß in München ihre Einkleidung für das große Highlight dieses Winters ab. Knapp drei Wochen ist noch Zeit bis zur Mixed-Staffel am 8. Februar, dem olympischen Auftaktrennen in Antholz.

Franziska Preuß hat in Ruhpolding einen fehlerfreien Sprint absolviert. Fürs Podest reichte es aber nicht. Hanna Öberg aus Schweden siegte. 16.01.2026 | 2:51 min

Und es bleibt vor der Medaillenjagd noch jede Menge Arbeit zu tun - schließlich sprangen die deutschen Frauen in zwölf Weltcup-Einzelrennen nicht ein einziges Mal aufs Podest. Bei den Männern liegen die Hoffnungen auf den beiden Philipps: Nawrath und Horn schafften es immerhin je einmal unter die Top 3.

Biathlon-Sportdirektor: "Nicht kleiner machen als wir sind"

"Ich habe noch Baustellen, die ich bis Olympia in den Griff bekommen muss", kommentierte Franziska Preuß nach dem Heim-Weltcup in Ruhpolding. Mit den Plätzen fünf und sieben ist die Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin des Vorwinters zwar wieder in der erweiterten Weltspitze angekommen, aber zu den Topathletinnen wie Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Lou Jeanmonnot oder den Öberg-Schwestern aus Schweden klafft noch eine Lücke. Läuferisch wie am Schießstand - das gilt für das gesamte deutsche Team.

Wenn wir die beiden Teildisziplinen an einem Tag zusammenbringen, ist das Podium nicht nur für Franzi möglich. Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind. „ Sportdirektor Felix Bitterling

Glücklicherweise liegt die Latte relativ niedrig, wenn man sich die deutschen Resultate bei den Winterspielen 2022 in Peking anschaut. Zwei deutsche Medaillen gab es damals in elf Biathlon-Wettbewerben: Die heutige ZDF-Expertin Denise Herrmann-Wick gewann Einzel-Gold, die deutsche Staffel mit Preuß Bronze.

Die Höhepunkte des Wintersport-Tages kompakt zusammengefasst. Mit Ski Alpin, Rodeln, Bob, Nordische Kombination, Biathlon, Skispringen, Langlauf. 18.01.2026 | 5:03 min

"Antholz und Olympia haben immer ihre eigenen Gesetze - da geht es bei Null los. Wir sind im Spiel dabei und es ist noch Zeit für den letzten Feinschliff", erklärt Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer und fügt mit Blick auf die deutsche Nervenschwäche am Schießstand hinzu: "Da müssen wir uns im Kopf noch umprogrammieren, aber das kriegen wir hin."

Lou Jeanmonnot gewinnt das Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Ruhpolding. Franziska Preuß wird Siebte. Selina Grotian schafft die verbandsinterne Olympia-Norm. 18.01.2026 | 2:54 min

Letzter Biathlon-Weltcup vor Olympia: Preuß sammelt Rennkilometer

Teamleaderin Franziska Preuß wird dabei einen anderen Weg als der Großteil des deutschen Olympia-Teams gehen. Sie wird bei dem am Donnerstag beginnenden Weltcup im tschechischen Nove Mesto an den Start gehen. "Ich brauche noch Rennkilometer, mir fehlen noch ein paar aus dem Dezember", sagt sie: "Danach geht es zur Vorbereitung in Obertilliach. Es geht Schlag auf Schlag - und dann sind wir schon bei den olympischen Ringen."

Neben Preuß wird auch Anna Weidel vom Olympia-Kader beim letzten Weltcup vor den Winterspielen dabei sein. Dazu könnte der beim Heim-Weltcup in Oberhof erkrankte Philipp Horn kommen, falls er rechtzeitig fit wird. Der Rest des deutschen Teams erhält eine Pause, bevor es in Trainingslager nach Obertilliach geht.

Von schusssicheren Kameras, Windbeuteln, einer Mainzer Maus und inklusiven Wintersport-Erlebnissen - denn Biathlon ist für alle da: "Randtreffer" aus Ruhpolding von Nils Kaben. 18.01.2026 | 3:10 min

Dort wird auch Selina Grotian mit von der Partie sein, die ihre letzte Chance auf die Olympia-Norm in Ruhpolding nervenstark nutzte und eine Geheimfavoritin für die Winterspiele werden könnte. "100 Millionen Steine" seien ihr vom Herzen gefallen: "Ich bin froh, dass das Kämpfen vorbei ist."

Biathlet Philipp Nawrath wird zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding Verfolgungs-Zehnter und bester Deutscher. Der Norweger Johannes Dale-Skjevda gewann. 18.01.2026 | 3:02 min

Franziska Preuß gibt alles für die Olympia-Medaille

Olympia wartet auf die 21-jährige Hoffnungsträgerin - genau wie auf die zehn Jahre ältere Franziska Preuß. "Ich will Olympia einmal schön erleben und mit einem positiven Gefühl wieder heim nach Ruhpolding fahren", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025 im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung":

Ich war schon bei drei Olympischen Spielen und hatte immer entweder Probleme im Vorfeld oder währenddessen und habe es einfach nicht schön in Erinnerung. „ Franziska Preuß

Die anstehenden Olympia-Rennen in Antholz seien der Grund gewesen, die vielleicht finale Saison ihrer Karriere anzugehen. Die Olympia-Einzelmedaille bleibt ihr großes Ziel: "Man kann eine Medaille nicht planen, aber ich gebe alles, was man dafür machen kann."