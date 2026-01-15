Biathlon vor Olympia:Podest-Krise bei Preuß und Co.
von Lars Becker
Die deutschen Biathletinnen haben in diesem Winter noch kein einziges Einzel-Podest auf dem Konto. Die Zeit bis Olympia wird langsam knapp. Platzt noch in Ruhpolding der Knoten?
Es ist fast genau ein Jahr her, dass Schlussläuferin Franziska Preuß nach dem deutschen Staffel-Triumph in Ruhpolding frenetisch gefeiert wurde. Am Mittwoch stand die Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin des vergangenen Winters nach einem enttäuschenden sechsten Platz für das Quartett des Gastgebers bei der Staffel-Olympia-Generalprobe geknickt an gleicher Stelle.
Bis zum letzten Schießen hatte Preuß zumindest noch die Chance auf einen Podestplatz, doch dann reichten für die sonst so treffsichere Frau sogar drei Nachlader nicht. Sie musste zum Entsetzen der Zuschauer ausgerechnet auf ihrer Heimstrecke in die Strafrunde abbiegen.
Bilanz: Null statt neun Einzel-Podestplätze
"Ein Tag zum Vergessen", sagte Preuß im ZDF-Interview und fügte hinzu: "Momentan habe ich vor allem beim Stehendschießen meine Probleme. Da fehlt einfach die Gelassenheit und es wäre cool, wenn ich wieder Selbstvertrauen am Schießstand aufbauen könnte." Es will diesen Winter bislang nicht so richtig laufen bei der deutschen Vorzeigeläuferin und ihren deutschen Kolleginnen.
Zwar zeigen sich auch Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer oder Vanessa Voigt immer mal wieder in der erweiterten Weltspitze. Aber in den bislang zehn Weltcup-Einzelrennen gab es keinen einzigen Podestplatz. Zum Vergleich: Vor einem Jahr standen vor Ruhpolding bei den Solo-Wettbewerben schon neun Plätze unter den Top drei und davon drei deutsche Siege zu Buche.
Gesundheitsprobleme bremsen Preuß
Die Probleme von Preuß, die sich heuer unbedingt ihren letzten großen sportlichen Traum von einer olympischen Einzelmedaille erfüllen will, hatten schon in der Vorbereitung begonnen: Erst zwickte die Schulter, dann folgte eine Hand-OP. Der Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund missglückte, dann fiel die 31-Jährige wegen einer Doppel-Infektion mit Corona und Grippe zwei Wochen aus.
Frauen
- Selina Grotian (SC Mittenwald)
- Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)
- Franziska Preuß (SC Haag)
- Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)
- Julia Tannheimer (DAV Ulm)
- Vanessa Voigt (SV Rotterode)
Männer
- Lucas Fratzscher (WSV Oberhof)
- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)
- Philipp Nawrath (SK Nesselwang)
- Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld)
- Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)
- David Zobel (SC Partenkirchen)
Seit ihrer Weltcup-Rückkehr in Frankreich kurz vor Weihnachten ging es bis Ruhpolding zwar aufwärts, auf den befreienden Durchbruch wartet Preuß aber noch. Zwei fünfte Plätze beim Heim-Weltcup in der vergangenen Woche in Oberhof waren zwar die besten deutschen Platzierungen des Winters, aber läuferisch hinkt die Nummer 1 von 2025 den Französinnen um Einzel-Weltcupsiegerin Lou Jeanmonnot, der aufstrebenden Norwegerin Maren Kirkeeide oder den schwedischen Öberg-Schwestern noch hinterher. Dazu kommen die ungewohnten Probleme am Schießstand bei der Schnellschützin.
Bitterling macht sich (noch) keine Sorgen
"Ich bin mir sicher, dass Franzi bald wieder Richtung Podest schielt", sagt der deutsche Sportdirektor Felix Bitterling und will trotz der durchwachsenen Ergebnisse nicht von einer Krise sprechen: "Sorgen mache ich mir keine. Natürlich hätte ich mir einen frühen Podestplatz gewünscht. Man muss aber realistisch bleiben."
Supertalent Selina Grotian (21), die im vergangenen Winter ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, war genau wie Preuß zwischenzeitlich erkrankt ausgefallen. Die im Ruhpoldinger Staffelrennen nicht aufgebotene Grotian hat noch nicht einmal die Olympia-Norm erfüllt (einmal Platz 8 oder zweimal Platz 15) und muss sogar um ihren Start bei den Winterspielen zittern.
Nominierung für Olympia naht
Der Sprint (Freitag 14:30 Uhr/live im ZDF) und die Verfolgung am Sonntag (12:30 Uhr/live im ZDF) in Ruhpolding sind ihre letzte Chance auf Topergebnisse vor der Nominierung für die Olympischen Winterspiele. Dann hofft auch Franziska Preuß, dass bei ihr endlich "der Groschen fällt": "Ich hoffe, dass ich das Staffel-Rennen aus dem Kopf kriege."
Gut vier Wochen bleiben noch Zeit bis zum Start der olympischen Biathlon-Wettbewerbe im italienischen Antholz - vielleicht wird Franziska Preuß ja spätestens dort wieder frenetisch gefeiert.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Wintersport
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Biathlon: Sprint im Zeichen der Trauervon Olaf BozdechVideo0:36
Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Weltcupstände, Termine
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport