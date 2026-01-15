Die deutschen Biathletinnen haben in diesem Winter noch kein einziges Einzel-Podest auf dem Konto. Die Zeit bis Olympia wird langsam knapp. Platzt noch in Ruhpolding der Knoten?

Die DSV-Biathlon-Staffel wird bei der Olympia-Generalprobe Sechste in Ruhpolding. Schlussläuferin Franziska Preuß kassiert eine Strafrunde. Norwegen siegt vor Italien und Schweden. 14.01.2026 | 3:06 min

Es ist fast genau ein Jahr her, dass Schlussläuferin Franziska Preuß nach dem deutschen Staffel-Triumph in Ruhpolding frenetisch gefeiert wurde. Am Mittwoch stand die Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin des vergangenen Winters nach einem enttäuschenden sechsten Platz für das Quartett des Gastgebers bei der Staffel-Olympia-Generalprobe geknickt an gleicher Stelle.

Bis zum letzten Schießen hatte Preuß zumindest noch die Chance auf einen Podestplatz, doch dann reichten für die sonst so treffsichere Frau sogar drei Nachlader nicht. Sie musste zum Entsetzen der Zuschauer ausgerechnet auf ihrer Heimstrecke in die Strafrunde abbiegen.

Bilanz: Null statt neun Einzel-Podestplätze

"Ein Tag zum Vergessen", sagte Preuß im ZDF-Interview und fügte hinzu: "Momentan habe ich vor allem beim Stehendschießen meine Probleme. Da fehlt einfach die Gelassenheit und es wäre cool, wenn ich wieder Selbstvertrauen am Schießstand aufbauen könnte." Es will diesen Winter bislang nicht so richtig laufen bei der deutschen Vorzeigeläuferin und ihren deutschen Kolleginnen.

Franziska Preuß über ihre Schwierigkeiten beim letzten Stehendschießen im Staffelrennen von Ruhpolding. Das DSV-Quartett landete auf Rang sechs. 14.01.2026 | 4:30 min

Zwar zeigen sich auch Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer oder Vanessa Voigt immer mal wieder in der erweiterten Weltspitze. Aber in den bislang zehn Weltcup-Einzelrennen gab es keinen einzigen Podestplatz. Zum Vergleich: Vor einem Jahr standen vor Ruhpolding bei den Solo-Wettbewerben schon neun Plätze unter den Top drei und davon drei deutsche Siege zu Buche.

Gesundheitsprobleme bremsen Preuß

Die Probleme von Preuß, die sich heuer unbedingt ihren letzten großen sportlichen Traum von einer olympischen Einzelmedaille erfüllen will, hatten schon in der Vorbereitung begonnen: Erst zwickte die Schulter, dann folgte eine Hand-OP. Der Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund missglückte, dann fiel die 31-Jährige wegen einer Doppel-Infektion mit Corona und Grippe zwei Wochen aus.

Das deutsche Aufgebot für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding Frauen

- Selina Grotian (SC Mittenwald)

- Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

- Franziska Preuß (SC Haag)

- Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

- Julia Tannheimer (DAV Ulm)

- Vanessa Voigt (SV Rotterode)



Männer

- Lucas Fratzscher (WSV Oberhof)

- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

- Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

- Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld)

- Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

- David Zobel (SC Partenkirchen)





Seit ihrer Weltcup-Rückkehr in Frankreich kurz vor Weihnachten ging es bis Ruhpolding zwar aufwärts, auf den befreienden Durchbruch wartet Preuß aber noch. Zwei fünfte Plätze beim Heim-Weltcup in der vergangenen Woche in Oberhof waren zwar die besten deutschen Platzierungen des Winters, aber läuferisch hinkt die Nummer 1 von 2025 den Französinnen um Einzel-Weltcupsiegerin Lou Jeanmonnot, der aufstrebenden Norwegerin Maren Kirkeeide oder den schwedischen Öberg-Schwestern noch hinterher. Dazu kommen die ungewohnten Probleme am Schießstand bei der Schnellschützin.

Franziska Preuß (Deutschland) beim Nachladen im Stehendschießen beim Biathlon-Weltcup am 14.01.26 in Ruhpolding, Bayern. Quelle: dpa

Bitterling macht sich (noch) keine Sorgen

"Ich bin mir sicher, dass Franzi bald wieder Richtung Podest schielt", sagt der deutsche Sportdirektor Felix Bitterling und will trotz der durchwachsenen Ergebnisse nicht von einer Krise sprechen: "Sorgen mache ich mir keine. Natürlich hätte ich mir einen frühen Podestplatz gewünscht. Man muss aber realistisch bleiben."

Wenn mit Franziska Preuß unsere erfolgreichste Athletin ausfällt und mit Selina Grotian die Zweitbeste der Vorsaison ebenfalls nicht zur Verfügung steht, dann hinterlässt das Spuren. „ Sportdirektor Felix Bitterling

Supertalent Selina Grotian (21), die im vergangenen Winter ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, war genau wie Preuß zwischenzeitlich erkrankt ausgefallen. Die im Ruhpoldinger Staffelrennen nicht aufgebotene Grotian hat noch nicht einmal die Olympia-Norm erfüllt (einmal Platz 8 oder zweimal Platz 15) und muss sogar um ihren Start bei den Winterspielen zittern.

Die 4x6-km-Staffel der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding relive. 14.01.2026 | 105:18 min

Nominierung für Olympia naht

Der Sprint (Freitag 14:30 Uhr/live im ZDF) und die Verfolgung am Sonntag (12:30 Uhr/live im ZDF) in Ruhpolding sind ihre letzte Chance auf Topergebnisse vor der Nominierung für die Olympischen Winterspiele. Dann hofft auch Franziska Preuß, dass bei ihr endlich "der Groschen fällt": "Ich hoffe, dass ich das Staffel-Rennen aus dem Kopf kriege."

Das Gute am Biathlon ist ja, dass immer neue Chancen bevorstehen. „ Franziska Preuß

Gut vier Wochen bleiben noch Zeit bis zum Start der olympischen Biathlon-Wettbewerbe im italienischen Antholz - vielleicht wird Franziska Preuß ja spätestens dort wieder frenetisch gefeiert.

Biathlon Nation, Teil 1: Der Winter beginnt – und damit der Kampf um die Plätze im deutschen Team. Jeder Sprint, jeder Schuss zählt. Wer schafft den Sprung in den Weltcup und wessen Traum platzt? 26.11.2025 | 34:06 min

