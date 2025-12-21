Das deutsche Nationalteam der Basketballer, Franziska Preuß und Leo Neugebauer sind die Sportler des Jahres. Die Auszeichnungen wurden in Baden-Baden vergeben.

Franziska Preuß, Leo Neugebauer und die deutschen Basketballer haben bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres 2025 den Sieg abgeräumt. Die Biathletin, der Zehnkämpfer und die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder, der nicht zugegen war, nahmen die Auszeichnung bei der traditionellen Gala im Kurhaus von Baden-Baden in Empfang.

Die Top 10 bei den Männern 1. Leo Neugebauer 2.343 Stimmen

2. Florian Wellbrock 1.377

3. Florian Lipowitz 1.140

4. Märtens Lukas 786

5. Vinzenz Geiger 669

6. Amanal Petros 537

7. Oliver Zeidler 302

8. Taliso Engel 247

9. Niko Kappel 234

10. Nils Dunkel 219

Neugebauer hatte bei der Leichtathletik-WM im finalen 1.500-Meter-Lauf 20 Punkte Vorsprung auf den Puerto-Ricaner Ayden Owens-Delerme ins Ziel gerettet und sich zum König der Athleten gekrönt.

Bei der Abstimmung unter deutschen Sportjournalisten hatte er sich mit beeindruckendem Vorsprung vor Schwimmer Florian Wellbrock und Rad-Profi Florian Lipowitz durchgesetzt. Er tritt die Nachfolge von Oliver Zeidler an. Der Ruderer war 2024 zum Sportler des Jahres gewählt worden.

Preuß siegt vor Varfolomeev und Elendt

Franziska Preuß folgt auf Darja Varfolomeev. Die Turnerin stand dicht davor, wie im Vorjahr Sportlerin des Jahres zu werden, musste sich in der Abstimmung aber knapp geschlagen geben. Platz drei ging an Schwimmerin Anna Elendt.

Biathletin Preuß hat sich die Auszeichnung nicht weniger verdient als im Vorjahr Varfolomeev: Bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide holte sie Bronze mit der Mixed-Staffel und mit der Single-Mixed-Staffel, Silber im Sprint und Gold im Verfolgungsrennen. Zum krönenden Abschluss einer überragenden Saison sicherte sie sich zudem den Sieg im Gesamtweltcup.

Die Top 10 bei den Frauen 1. Franziska Preuß 1.749 Stimmen

2. Darja Varfolomeev 1.701

3. Anna Elendt 880

4. Nathalie Armbruster 861

5. Julia Taubitz 728

6. Malaika Mihambo 705

7. Laura Philipp 375

8. Ricarda Funk 344

9. Karina Schönmaier 316

10. Lisa Tertsch 312

Basketballer bestes Team

Bei der Wahl zum Team des Jahres führte kein Weg an den Basketballern vorbei. Mit begeisternden Leistungen in spannenden Spielen krönten sie sich im September zum Europameister - und das als amtierender Weltmeister. Bei der Abstimmung unter deutschen Sportjournalisten setzten sie sich souverän durch und lösen die 3x3-Basketballerinnen ab, die 2024 als Team des Jahres ausgezeichnet worden waren.

Hinter Dennis Schröder, Moritz Wagner und Co. hatten andere erfolgreiche Mannschaften in diesem Jahr das Nachsehen: Die Hockey-Herren landeten auf Rang zwei, die 4x100-Meter-Staffel der Frauen belegte den dritten Platz.

Nicht zur Wahl standen die deutschen Handballerinnen - die WM fand schlicht zu spät im Jahr statt. Man darf gespannt sein, ob die Silbermedaillengewinnerinnen 2026 den Weg aufs Treppchen finden.

Die Top 10 bei den Teams 1. Basketball-Team Männer 2.638 Stimmen

2. Deutsche Herren Hockey-Nationalmannschaft 1.367

3. 4 × 100 m-Staffel Frauen 1.051

4. Team Nordische Kombination 800

5. DFB-Team Frauen 517

6. Team Rhythmische Sportgymnastik 383

7. Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin 368

8. Mixed-Staffel Freiwasser 315

9. Bob-Team Lochner 275

10. Mixed-Team Turnen 194

