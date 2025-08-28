Dennis Schröder - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Dennis Schröder wurde 1993 in Braunschweig geboren und fing bereits als Kind an professionell Basketball zu spielen. In der Saison 2011/12 spielte er erstmals in der Basketball-Bundesliga und wurde seither als Most Improved Player und Bester deutscher Nachwuchsspieler (U24) ausgezeichnet. Bis zu seinem Wechsel in die NBA im Jahr 2013 stand Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig unter Vertrag. In der NBA durchlief er bereits mehrere Teams und spielt aktuell bei den Sacramento Kings. Seit 2014 spielt Schröder in der deutschen Nationalmannschaft, mit der er bei der EM 2022 Bronze und bei der WM 2023 Gold holte.