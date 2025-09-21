Basketball: Andi Obst und Alan Ibrahimagic im sportstudio

Der deutsche Basketball ist so erfolgreich wie nie zuvor. Europameister Andi Obst und Interimscheftrainer Alan Ibrahimagic verraten im sportstudio die Gründe dafür.

Basketball-Europameister Andi Obst und Interimstrainer Alan Ibrahimagic blicken auf das erfolgreiche Turnier - und in die Zukunft: Vom DBB-Team sei noch jede Menge zu erwarten. 20.09.2025 | 13:52 min

Seit einer Woche ist Team Germany nicht nur Welt-, sondern auch Europameister im Basketball. Um das zu feiern, kamen Interimstrainer Alan Ibrahimagic, der als "unverhoffter Erfolgscoach" vorgestellt wurde, und "Dreipunktekönig" Andi Obst ins aktuelle sportstudio.

Ebenfalls zu Gast war Amanal Petros, der vor wenigen Tagen bei der Leichtathletik-WM in Tokio die Silbermedaille im Marathon gewonnen hatte. Und die er auf die gleiche Art und Weise bejubelt hatte, wie sonst nur Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft, seine erfolgreichen Dreipunktwürfe feiert: mit zwei Fingern in der Armbeuge, "Ice in my Veins". Petros gab zu, sich die Jubelpose abgeschaut zu haben.

Dennis ist ein riesengroßes Vorbild. „ Amanal Petros, Leichtathlet

Amanal Petros hat mit WM-Silber im Marathon für eine echte Überraschung gesorgt. Im sportstudio verrät er seine Erfolgsgeheimnisse und spricht über seinen Werdegang. 20.09.2025 | 16:57 min

Spontaner Applaus für Dennis Schröder

Und auch Andi Obst sagte im Gespräch mit ZDF-Moderator Sven Voss:

Von Dennis kann man sich eine Menge abschauen. Er hat alle Liebe verdient. „ Andi Obst, Basketballspieler

Umgehend spendete das Publikum Beifall, es zeigte seine Liebe für den Helden von Riga, der im Finale gegen die Türken den entscheidenden Wurf zur Goldmedaille versenkt hatte. Genau wie vor zwei Jahren bei der WM in Manila auf den Philippinen, als er gegen die Serben in der letzten Minute den Korbleger zum Titel erzielt hatte.

Im sportstudio in Mainz wurde der Sprungwurf von Schröder über einen deutlich größeren türkischen Verteidiger auf der Leinwand eingespielt. Andi Obst, die Goldmedaille in der Hand, sollte ihn noch mal beschreiben: "In dem Moment ist natürlich Druck da. Aber Dennis ist geboren für solche Momente. Wir waren nicht überrascht, dass er ihn getroffen hat."

Deutschland ist Basketball-Europameister. In einem spektakulären und knappen Finale setzt sich die DBB-Auswahl gegen die Türkei durch. 14.09.2025 | 2:59 min

Ibrahimagic vertrat Mumbrú während EM

Seit Dennis Schröder vor der Europameisterschaft 2022 vom ehemaligen DBB-Trainer Gordon Herbert zum Kapitän ernannt wurde, ist er der unumstrittene Anführer. Das hat sich auch unter dem neuen Cheftrainer Álex Mumbrú nicht geändert, der wegen einer hartnäckigen Bauchspeicheldrüsenentzündung während der EM von Alan Ibrahimagic vertreten werden musste.

Angesprochen auf die Frage, wie ihm diese Umstellung vom Assistenten zum Chef gelungen war, sagte er:

Die Umstellung fiel mir leicht, ich hatte eigentlich gar keine Probleme damit. Das war auch für mich überraschend. „ Alan Ibrahimagic, Basketballtrainer

Die Gründe dafür? Die sehr gefestigte Mannschaft. Der Kern der Mannschaft spielt bereits seit drei Jahren zusammen.

Der Tag nach dem Final-Triumph: In Frankfurt ist die DBB-Auswahl um Kapitän und MVP Dennis Schröder festlich empfangen worden - nun als amtierender Europa- und Weltmeister. 15.09.2025 | 2:37 min

Obst und Ibrahimagic betonen Teamgeist

An mehreren Stellen betonten Obst und Ibrahimagic, dass die Mannschaft wirklich so einen unglaublichen Zusammenhalt und Teamgeist habe, wie das nach außen gewirkt habe. "Wir sind Freunde, Brüder", sagte Obst.

Wir sind eine Familie fürs Leben. „ Andi Obst, Basketballspieler

Und den zweiten Grund für seine problemlose Umgewöhnung zum Interimscheftrainer sah Ibrahimagic in seiner vorherigen Funktion als DBB-Nachwuchstrainer begründet:

Ich kenne die alle ja seit Kindesalter. „ Alan Ibrahimagic, Basketballtrainer

Mit der U18 wurde er als Cheftrainer 2024 Europameister, mit der U19 holte er Silber bei der WM 2025, und mit der U20 gewann er 2018 und 2019 zweimal EM-Bronze. Eine beeindruckende Vita, Ibrahimagic ist der erfolgreichste Nachwuchstrainer im deutschen Basketball.

"Zusammenhalt und Freundschaft" waren für Trainer Alan Ibrahimagic die wichtigsten Punkte auf dem Weg zum EM-Titel der Basketballer. Hier berichtet er über die Feier nach dem Triumph. 15.09.2025 | 4:22 min

Ibrahimagic spricht von einer "goldenen Generation"

Und als solcher sieht er die Nachwuchsarbeit in Basketballdeutschland ziemlich positiv:

Insgesamt ist in den vergangenen fünfzehn Jahren einiges richtig gelaufen. „ Alan Ibrahimagic, Basketballtrainer

So zum Beispiel die Regelung, dass jeder Verein hauptamtliche Jugendtrainer beschäftigen muss. Dass bei jedem Bundesligaspiel sechs deutsche Spieler im Kader stehen müssen. Und die Einführung der Nachwuchsbundesligen.

Jetzt, so Ibrahimagic, sehe man den Ertrag: Die großartigen Erfolge der bisher besten deutschen Basketballmannschaft, der "goldenen Generation". EM-Bronze 2022, WM-Gold 2023, Halbfinale bei Olympia 2024, und jetzt EM-Gold 2025. Im nächsten Sommer gibt es kein Turnier. Bei der WM 2027 wollen die Deutschen dann ihren Titel verteidigen.