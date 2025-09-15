Basketball-EM: Fans feiern Europameister Deutschland in Frankfurt

Auf den EM-Titel folgt die Party: Nach einer langen Nacht wird das Basketball-Team in Frankfurt gefeiert. Für Schröder gibt es ein besonderes Ständchen.

Geburtstagskind Dennis Schröder bedankt sich bei den Fans. Quelle: Boris Roessler/dpa

Große Ehre für Deutschlands Basketball-Europameister: Mit einer Party in Frankfurt ist das Team um Kapitän Dennis Schröder nach der Rückkehr in Deutschland empfangen worden. Die Spieler wurden unter tosendem Applaus einzeln auf die Bühne gerufen, als letzter kam Schröder mit dem Pokal in der Hand.

Geburtstags-Ständchen für Kapitän Schröder

Der Kapitän, der am Montag seinen 32. Geburtstag feierte, wurde zudem mit einem Ständchen und MVP-Rufen begrüßt. "Das ist nicht selbstverständlich für uns. Wir respektieren das und feiern das extrem", sagte Schröder.

Danke, dass ihr zugeschaltet habt, wenn ihr nicht direkt in Riga wart und uns supportet habt. „ Dennis Schröder bei der Titel-Party zu den versammelten Fans

Die deutsche Nationalmannschaft holte sich in Riga auch den Titel des Europameisters. 15.09.2025 | 1:23 min

Am Hauptsitz eines Sponsors in Frankfurt hatten sich laut Polizei rund 1.500 Fans und Schaulustige versammelt, viele von ihnen mit Schals und Trikots.

Feiern in Riga nach EM-Sieg gegen Türkei

Die DBB-Auswahl hatte am Sonntagabend das Endspiel in Lettland mit 88:83 gegen die Türkei gewonnen und damit für den zweiten deutschen EM-Titel nach 1993 gesorgt. Schröder wurde - wie beim WM-Triumph von Manila vor zwei Jahren - zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gewählt. Auch Teamkollege Franz Wagner landete unter der besten Fünf der EM.

So erfolgreich wie heute ist Deutschland noch nie im Basketball gewesen. Nach EM-Bronze 2022 und dem WM-Titel 2023 ist es nun die dritte Medaille in vier Jahren. Isaac Bonga, der von 2016 bis 2018 bei den Frankfurt Skyliners spielte, sagte an seiner alten Wirkungsstätte: Basketball ist verrückt sexy.

Sonnenbrille und müde Augen

Nach der durchfeierten Nacht in Riga traten die meisten Spieler mit Sonnenbrillen über den müden Augen auf die Bühne in Frankfurt. Bis in die frühen Morgenstunden hatten Schröder und Co. in einem Luxushotel in der Altstadt von Riga den historischen Triumph gefeiert, ehe es per Charterflug nach Frankfurt ging.

"Zusammenhalt und Freundschaft" waren für Trainer Alan Ibrahimagic die wichtigsten Punkte auf dem Weg zum EM-Titel der Basketballer. Hier berichtet er über die Feier nach dem Triumph. 15.09.2025 | 4:22 min

