Deutschland ist Basketball-Europameister: "Das ist legacy"

Tränen bei Schröder, Jubel im Team: Deutschlands Basketballer gewinnen den Finalthriller mit 88:83 gegen die Türkei - und auch der Kanzler gratuliert.

Deutschland ist Basketball-Europameister! In einem spektakulären und knappen Finale setzte sich die DBB-Auswahl gegen die Türkei durch. 14.09.2025 | 2:59 min

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist Europameister geworden. In einem Finalkrimi schlugen sie die Türkei mit 88:83. "Europameister und Weltmeister, das ist legacy. Das wird uns nie wieder genommen", strahlte Dennis Schröder, der nach der Schluss-Sirene weinend in die Arme von Daniel Theis sank.

Die beiden spielen schon seit Jugendtagen gemeinsam. Schröder wurde wenig später zum MVP ("Most Valuable Player"/ wertvollster Spieler) des Turniers gekrönt. "Dennis ist MVP, weil er Verantwortung übernimmt. Er hat uns zu Gold getragen", freute sich Theis mit seinem Teamkollegen und Freund.

Aber nicht nur Dennis Schröder jubelte nach dem Spiel. Auch Teamkollege Johannes Thiemann freute sich bei Daniel Pinschower im ZDF-Interview vor allem über die starke Leistung des Teams: "Das war heute eine Achterbahn. Es war für uns als Spieler emotional. Das war eine mentale Höchstleistung von uns."

NBA-Star Wagner kann sein Glück kaum fassen

NBA-Star Franz Wagner konnte nach der Partie sein Glück kaum fassen, sich nun Welt- und Europameister nennen zu dürfen: "Es ist noch nicht so richtig angekommen. Ich wusste schon vor dem Turnier, dass wir ein besonderes Team haben."

Auch Bundeskanzler Merz gratuliert

Auch außerhalb der Basketball-Blase feierte die Bundesrepublik. Bundeskanzler Friedrich Merz beglückwünschte die Mannschaft auf den sozialen Medien: "Weltmeister und Europameister, was für eine sensationelle Leistung. Glückwunsch an unsere deutsche Basketball-Nationalmannschaft zu dieser großartigen EM und diesem spannenden Finale."

Wir sind stolz auf euch, ihr seid eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Kürzer, aber dafür umso euphorischer, hielt sich Basketball-Legende Nowitzki, der auf "X" nur "Europameister!!!" schrieb. Fußball-Weltmeister Thomas Müller wurde immerhin etwas ausführlicher: "Welt- und Europameister!!! Wahnsinn! Gratulation ans deutsche Team. Party on!"

Für die Spieler gilt das sicherlich. Interimscoach Alan Ibrahimagic, der für den erkrankten Headcoach Alex Mumbru bei diesem Turnier die Rolle als Cheftrainer übernahm, gab sich - mit Blick auf seinen Alltag - etwas zurückhaltener: "Dienstag geht die Schule los. Da muss ich die Kinder wieder fahren."

