Franz Wagner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Franz Wagner
Franz Wagner ist ein deutscher Basketballprofi, der auch in der NBA für die Orlando Magic spielt. International sorgte er mit der deutschen Nationalmannschaft für Aufsehen, als er 2023 zum Sieg der Basketball-Weltmeisterschaft beitrug. Auch in der NBA überzeugt Wagner mit starken Leistungen. Aktuelle Nachrichten und Highlights zu Franz Wagner im Überblick.
Biografie
Franz Wagner wurde 2001 in Berlin geboren. Seine Karriere begann 2017 bei Alba Berlin, wo er bis 2019 spielte. Von 2018 bis 2019 spielte er außerdem beim SSV Lokomotive Bernau in der 2. Bundesliga ProB. Wagner erhielt für das Spieljahr 2018/2019 die Auszeichnung als Bester deutscher Nachwuchsspieler U22 der Basketball-Bundesliga. Von 2019 bis 2021 spielte Wagner bei den Michigan Wolverines, der Sportmannschaft der University of Michigan. Im NBA-Draft 2021 wurde er von Orlando Magic an achter Stelle ausgewählt, wo er seitdem gemeinsam mit seinem älteren Bruder Moritz Wagner spielt. Seit 2022 ist Wagner im deutschen Nationalteam, wo er ebenfalls zu den Leistungsträgern zählt. 2023 gewann er mit Deutschland den Basketball-Weltmeistertitel, bei der EM 2022 holte er Bronze.
