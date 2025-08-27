Basketball-EM: DBB-Männer meistern Auftakt souverän

Die deutschen Basketballer haben den Auftakt in die EM erfolgreich gemeistert. Ohne den erkrankten Trainer Alex Mumbru setzten sich die DBB-Männer souverän gegen Montenegro durch.

Gelungener EM-Auftakt: Deutschland siegt überzeugend gegen Montenegro. Quelle: Imago

Die deutschen Basketballer sind mit einem glanzlosen Pflichtsieg in die Europameisterschaft gestartet. Der Weltmeister gewann in Tampere sein erstes Gruppenspiel gegen Montenegro dank einer klaren Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel mit 106:76 (46:43).

Die deutschen Basketballer blicken positiv optimistisch auf die EM - trotz des krankheitsbedingten Fehlens von Chefcoach Alex Mumbrú. 26.08.2025 | 1:26 min

Dabei musste die deutsche Mannschaft vor 3.495 Zuschauern auf Bundestrainer Alex Mumbru verzichten. Der Spanier, der die Nachfolge von Erfolgscoach Gordon Herbert angetreten hat, liegt mit einem Infekt im Krankenhaus. Vertreten wurde der Spanier durch dessen Assistent Alan Ibrahimagic. Mumbru befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.

Bester Werfer: Franz Wagner

Bester deutscher Werfer war Franz Wagner, der an seinem 24. Geburtstag auf 22 Punkte kam. Kapitän Dennis Schröder erzielte 21 Zähler, Andreas Obst sammelte 18 Punkte.

Nach einem spielfreien Tag trifft Deutschland am Freitag (12.30 Uhr) auf Schweden. Am Samstag (12.30 Uhr) geht es dann gegen Litauen. Die Litauer eröffneten die Gruppe B mit einem klaren 94:70 gegen Großbritannien.

Miese Dreierquote in Halbzeit eins

Die prägende Figur der ersten Minuten war Wagner, der mit viel Tempo und Durchsetzungskraft zum Korb zog und sieben Punkte zu einer frühen Führung beisteuerte. Als Obst beim Stand von 11:11 ein Vier-Punkte-Spiel gelang, war die deutsche Bank erstmals voll da - doch absetzen konnte sich der Weltmeister zunächst nicht.

Vierteilige Doku-Serie über die Geschichte der Basketballer Franz und Moritz Wagner aus Berlin. Ihr Weg vom heimischen Court bis in die nordamerikanische Profiliga NBA. 26.11.2024 | 1:00 min

Deutschland schaffte es nicht, den von Mumbru gewünschten schnellen Spielstil umzusetzen. Stattdessen gab es viele schwierige Dreipunktewürfe, von denen bis zur Pause nur vier von 18 ihr Ziel fanden.

Mumbru-Rückkehr am Freitag erwartet

So souverän wie Mitfavorit Litauen gegen die Briten war Deutschland zunächst nicht unterwegs. Was auch am aufmüpfigen und physisch starken Gegner lag.

Für die zweite Halbzeit forderte Ibrahimagic eine Steigerung in der Defensive. Und die kam - die defensiveren Rotationen klappten besser. Und vorn fielen plötzlich in Serie die Dreier. Vor allem Spezialist Obst lief nun heiß. Nur eine Blessur von Isaac Bonga trübte die gute Leistung nach dem Seitenwechsel.

Falls Mumbru an diesem Tag aus dem Krankenhaus entlassen wird, könnte er am Freitag beim Spiel gegen Schweden bereits wieder an der Seitenlinie stehen. Die besten vier Nationen der Sechsergruppe erreichen die Endrunde im lettischen Riga.

