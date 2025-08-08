Basketball-Testspiele: Schröder als Kapitän an Bord des DBB-Teams

Vom EM-Trainingslager in Málaga nach Ljubljana: Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder testen ihre EM-Form und spielen zweimal gegen Slowenien.

Führt das DBB-Team gegen Slowenien als Kapitän an: NBA-Spieler Dennis Schröder. Quelle: dpa

Nach getaner Arbeit ging der Kapitän an Bord. Auf einer Yacht schipperte Dennis Schröder vor Málaga über das Wasser, auch die übrigen Nationalspieler genossen zum Ende des schweißtreibenden Trainingslagers mit ihren Familien auf angemieteten Booten die verdiente Auszeit an der andalusischen Küste. Abschalten war angesagt, es geht für die Basketballer in der intensiven EM-Vorbereitung Schlag auf Schlag weiter.

Isaiah Hartenstein ist nach Dirk Nowitzki der zweite deutsche NBA-Champion. Der Basketballer spricht im Interview über seinen nicht immer leichten Weg an die Spitze und seine Zukunft im DBB-Team. 02.08.2025 | 5:12 min

Deutsche Basketballer testen gegen Slowenien mit Superstar Doncic

Über München flog der Weltmeister von der Costa del Sol nach Ljubljana. Acht Tage lang hat das deutsche Nationalteam im hochmodernen Zufluchtsort "The Sanctuary" für die Medaillenjagd an sich gearbeitet, nun wird es ernst. Am Freitag (20:15 Uhr) geht es in der slowenischen Hauptstadt im ersten Test gegen den Gastgeber um Ausnahmespieler Luka Doncic, am Sonntag (17:30 Uhr) folgt in Mannheim ein zweites Duell.

Er (Luka Doncic) ist einer der besten Spieler der Welt, der scoren kann ohne Ende, aber auch den IQ hat für das Spiel und immer die richtigen Entscheidungen trifft. „ Dennis Schröder, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Doncic sei "ein krasser Competitor, der auch immer gewinnen will", so Schröder weiter. Das erste von zwei Duellen wird der Käpt'n aber aus "persönlichen Gründen" verpassen und vermutlich erst Samstag wieder zum Team stoßen. Auch Daniel Theis und Maodo Lo (jeweils im Aufbautraining) werden zunächst fehlen.

Fitness tanken in der Heimat des Bundestrainers

Die Stimmung vor der Kraftprobe ist prächtig, glaubt man den Aufnahmen aus Spanien, der Ausflug in die Heimat von Álex Mumbrú hat sich offenbar gelohnt. "Die Spieler geben hier alles und gehen an ihre Grenzen", sagte der spanische Bundestrainer unter der Woche. Bei Vorgänger Gordon Herbert hatte sich die Mannschaft vor den erfolgreichen vergangenen Turnieren stets in Deutschland fit gemacht.

Wie weit das Team schon ist, wird sich schnell zeigen. Slowenien um NBA-Superstar Doncic, der bei den Los Angeles Lakers zuletzt einen neuen - laut Medienberichten mit 165 Millionen US-Dollar dotierten - Dreijahresvertrag unterschrieben hatte, ist ein echter Gradmesser. Auch wenn die Ergebnisse in solch frühen Phasen noch nicht die ganz große Rolle spielen.

Caitlin Clark füllt Stadien, bricht Rekorde - und verdient in der WNBA weniger als NBA-Maskottchen. Doch sie verändert den Basketball und wird zum Gesicht des Umbruchs. 23.05.2025 | 10:56 min

Mumbrú schaut nur nach vorn

Das Ziel für die EuroBasket (27. August bis 14. September) ist klar, nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 soll in diesem Sommer wieder eine Medaille her. Mumbrú schaut bewusst nur mit einem Auge zurück.

Ich habe großen Respekt vor der Vergangenheit, aber in der Vergangenheit haben wir nicht für die Zukunft gewonnen. „ Álex Mumbrú, Basketball-Bundestrainer

Personell hat Mumbrú viele Möglichkeiten. Zehn Weltmeister sind dabei, von den Helden aus Manila fehlen lediglich der zurückgetretene Niels Giffey und Moritz Wagner, der sich von einem Kreuzbandriss erholt. NBA-Champion Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) sagte wegen der Folgen einer kräftezehrenden Saison ab

Franz und Moritz Wagner trainieren für die WM in Asien, doch im Hintergrund laufen Vertragsverhandlungen. Die WM startet mit einem Sieg - und einer Verletzung. War alles umsonst? Die erste Folge der Doku über die Wagner-Brüder. 09.12.2024 | 46:21 min

DBB-Kapitän Dennis Schröder: "Wir gehen natürlich auf Gold"

Mit 15 Spielern ging es Richtung Ljubljana, nachdem Tim Schneider am Mittwoch aus dem Aufgebot gestrichen worden war. In den kommenden Wochen mit zwei weiteren Länderspielen beim Supercup in München (15./16. August) und der Generalprobe gegen Spanien in Köln (23. August) muss der Trainer den Kader noch auf zwölf Profis reduzieren.

Zum EM-Auftakt geht es im finnischen Tampere gegen Montenegro, danach warten in der Vorrunde Schweden, Litauen, Großbritannien und der Gastgeber. "Klar wollen wir um eine Medaille mitspielen", sagt Mumbrú. "Wir gehen natürlich auf Gold", sagt Schröder. Die Grundlagen dafür wurden im sonnigen Málaga gelegt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel