"Rein optisch sieht mein ganzer Körper besser aus", sagte der NBA -Superstar zuletzt der Zeitschrift "Men's Health". Das gefällt auch dem slowenische Basketballverband, der ein Trainingsbild von Dončić mit dem Kommentar "Fresher than ever" postete.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Dončić: Fasten und wenig Zucker

Dončić hat sich neu erfunden und will mit den Los Angeles Lakers angreifen - dafür legte der Slowene sogar den Basketball beiseite. Vier Wochen durfte er ihn nicht anrühren, spielte Padel und Pickleball, das war Teil des Programms in seiner Heimat.

Dončić - 26 Jahre alt - ernährt sich jetzt glutenfrei und zuckerarm, setzt auf Intervallfasten und hohe Proteinzufuhr. Und Doncic, den die Dallas Mavericks im Frühjahr angeblich wegen mangelnder Fitness und fehlender Professionalität an die Lakers abgaben, will unbedingt dranbleiben:

Die Transformation ist vollzogen, auch die Zukunft geklärt. Dončić, mit den Slowenen am Freitag (20.15 Uhr in Ljubljana) und am Sonntag (17.30 Uhr in Mannheim) in Testspielen gegen Weltmeister Deutschland im Einsatz, hat seinen auslaufenden Vertrag in L.A. gerade verlängert.