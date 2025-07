U19-Basketballer gewinnen historisches WM-Silber

Der Kapitän der U19-Basketball-Mannschaft, Jack Kayil, in Aktion.

Die deutschen Nachwuchs-Basketballer haben bei der U19-Weltmeisterschaft ein grandioses Turnier mit der Silbermedaille historisch stark beendet. Der DBB-Nachwuchs war ungeschlagen ins Finale eingezogen. Dort musste sich das Team von Trainer Alan Ibrahimagic nach couragierter Vorstellung mit 76:109 (47:56) geschlagen geben - für den Deutschen Basketball Bund (DBB) steht aber die erste WM-Medaille in dieser Altersklasse zu Buche.

Bis kurz vor der Halbzeit konnten die deutschen Basketballer um ihre Topscorer Hannes Steinbach (19 Punkte), der vom Bundesligisten Würzburg zur University of Washington geht, und Christian Anderson vom US-College Texas Tech (18 Punkte) das Spiel offen gestalten. Je weiter das Finale fortschritt, desto deutlicher setzten sich die US-Amerikaner aber ab, bei denen sechs Spieler zweistellig punkteten.

Franz und Moritz Wagner trainieren für die WM in Asien, doch im Hintergrund laufen Vertragsverhandlungen. Die WM startet mit einem Sieg - und einer Verletzung. War alles umsonst?

DBB-Kapitän: "So weit wie möglich kommen"

Für die USA, die im sechsten Spiel in Folge mindestens 100 Punkte erzielten, war es der neunte WM-Titel in der Altersklasse U19. "Wir sind alle super glücklich, wissen aber gleichzeitig, dass noch ein Spiel ansteht", hatte Kapitän Jack Kayil nach dem Halbfinalsieg über Slowenien gesagt - und vor dem Duell mit Rekordchampion USA hinzugefügt: "Deshalb sind wir hierhergekommen: um gegen die Besten zu spielen und so weit wie möglich zu kommen."