Basketball: DBB-Frauen erreichen bei der EM den fünften Platz

Die Deutschen, die am Freitag in der Platzierungsrunde bereits die Türkei besiegt hatten , gerieten zum Start schnell 0:8 in Rückstand. Doch nach einer Auszeit von Thomaidis fingen sich die deutschen Basketballerinnen und übernahmen im zweiten Viertel, in dem sie über fünf Minuten keinen Punkt der Tschechinnen zuließen, die Führung.