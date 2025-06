Basketball: Sabally-Schwestern glänzen bei Duell in WNBA

Phoenix Mercury hat in der nordamerikanischen Frauen-Basketball-Liga WNBA gegen Meister New York gewonnen. Die Partie war auch ein Duell der beiden Sabally-Schwestern, das Satou Sabally gegen ihre jüngere Schwester Nyara für sich entschied.

Nyara Sabally mit Karriere-Bestwert

Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nyara zeigte ebenfalls eine starke Leistung, mit 16 Punkten gelang ihr eine persönliche Bestleistung in der WNBA. Die 25-Jährige stand zum ersten Mal in einem Duell mit ihrer älteren Schwester in der Startformation.

Beide hatten aus Belastungsgründen den DBB-Frauen für die laufende EM abgesagt. Das deutsche Team spielt am Sonntag in Piräus um Platz fünf gegen Tschechien.

Phoenix zieht an New York vorbei

New York Liberty hat zuletzt vier von sechs Spielen verloren, nachdem der Vorjahres-Meister mit neun Siegen in die Saison gestartet war. Phoenix zog mit dem Sieg im direkten Duell an New York vorbei und liegt nun auf Platz zwei.