Niederlage gegen Belgien: EM-Aus für DBB-Frauen

Die deutschen Basketballerinnen müssen ihren Traum von einer EM-Medaille begraben. Im Viertelfinale von Piräus verlor das Team um die WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder am Mittwoch gegen den Goldfavoriten Belgien mit 59:83 (36:41). Somit müssen die Deutschen weiter auf das erste Edelmetall seit Bronze 1997 warten.

Die deutschen Basketballerinnen sind ins EM-Viertelfinale eingezogen. Gegen Großbritannien gewinnt das DBB-Teamen in Hamburg das entscheidende Vorrundenspiel souverän 80:67.

Weiter geht es in der Platzierungsrunde

Für Deutschland geht es nun weiter in der Platzierungsrunde am Freitag gegen die Türkei, je nach Ausgang spielt das DBB-Team danach am Sonntag gegen Litauen oder Tschechien um Rang fünf oder sieben.