Basketball-EM: DBB-Frauen trotz Personalsorgen optimistisch

In der EM-Qualifikation mit dem DBB-Team gegen Griechenland noch erfolgreich: Leonie Fiebich (rechts)

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally reitet in der WNBA weiter auf einer Erfolgswelle. Die Geschichte über ihren Weg dorthin erzählt das ZDF in der Doku "Crunchtime".

Bundestrainerin muss improvisieren

Für die Zukunft scheinen die DBB-Frauen gut gerüstet, im Hier und Jetzt muss die Bundestrainerin improvisieren. Die Vorzeichen für die deutschen Basketball-Frauen stehen wahrlich nicht gut: Zunächst hatte Nyaras Schwester Satou Sabally abgesagt. Begründung: Die Spiele bei ihrem neuen Klub Phoenix Mercury in der WNBA , der nordamerikanischen Profiliga, gehen vor.

Und Kapitänin Marie Gülich hatte sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen. "Wir müssen nicht drumherum reden, dass diese Ausfälle uns sehr weh tun", sagte Peter Radegast, Sportdirektor des Deutschen Basketball Bundes. Alle drei seien "absolute Führungsspielerinnen".

EM in vier europäischen Städten

In der Vorbereitung hat es dann drei Niederlagen gegeben. Nur eines von vier Testspielen hat das DBB-Team gewonnen (81:65 gegen die Türkei), bevor es Anfang der Woche in Hamburg eintraf. Hier spielt Deutschland am Donnerstag (20 Uhr) im ersten Gruppenspiel gegen Schweden.