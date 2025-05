Die deutschen Basketball-Frauen müssen bei der EM auf Satou Sabally verzichten. Die 27-Jährige will sich auf die WNBA konzentrieren. Bei der Heim-WM 2026 will sie aber dabei sein.

Satou Sabally, hier bei den Olympischen Spielen, fehlt bei der Basketball-EM. Quelle: ddp

Starspielerin Satou Sabally fehlt den deutschen Basketballerinnen bei der diesjährigen EM mit Vorrundenpartien in Hamburg. Die 27-Jährige vom WNBA-Klub Phoenix Mercury hat ihre Teilnahme am Turnier abgesagt, einen entsprechenden Bericht des Magazins BIG - Basketball in Deutschland bestätigte der Deutsche Basketball Bund (DBB).

Satou Sabally zählt zu den besten deutschen Basketballerinnen. Crunchtime erzählt ihren inspirierenden Weg von Berlin an die Weltspitze bis hin zu den Olympischen Spielen. 02.05.2025 | 43:30 min

Erste Saison für Sabally bei Phoenix Mercury

Sabally will sich laut BIG "verstärkt auf die WNBA-Saison" konzentrieren und legt deshalb eine Pause ein. Die Berlinerin war im Frühjahr nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt, in der kommenden Woche beginnt die neue Spielzeit. Momentan läuft die Vorbereitung

Der Verlust wiegt schwer, Sabally gilt als beste deutsche Basketballerin , sie hatte im Vorjahr entscheidenden Anteil an der erstmaligen Qualifikation für die Olympischen Spiele. In Paris belegte das DBB-Team den siebten Platz

EM-Vorrundenspiele finden in Hamburg statt

Bedauerlich ist die Absage nicht nur für Bundestrainerin Lisa Thomaidis, sondern auch für das Heimpublikum. Die deutschen Frauen absolvieren ihre EM-Vorrundenspiele gegen Schweden (19. Juni), Spanien (20.) und Großbritannien (21.) in der Inselpark Arena in Hamburg. Die Finalrunde wird in Piräus/Griechenland ausgetragen.

Die WNBA-Siegerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich von New York Liberty sprechen im Interview mit Katrin Müller-Hohenstein u.a. über ihren Sport innerhalb und außerhalb der USA. 10.11.2024 | 21:35 min

Wir werden Satou bei der EuroBasket in diesem Sommer definitiv vermissen, aber wir respektieren diese schwierigen Entscheidungen, die sie treffen muss. „ Bundestrainerin Lisa Thomaidis

Sabally hatte nach mehrmonatiger Verletzungspause bereits auf ihre Teilnahme an der EM 2023 verzichtet. Dazu spielte die Ausnahmekönnerin damals um einen neuen Vertrag in den USA.

Frauen-Basketball-WM 2026 in Deutschland

Nächstes Ziel mit dem Nationalteam für Sabally ist die WM im September 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin. Sie könne es daher "kaum erwarten, nächstes Mal in meiner Bestform beim World Cup in Berlin dabei zu sein".

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel