Nach 29 Jahren in der NBA: Popovich hört als Spurs-Trainer auf

Popovich kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Popovich hatte im Vorjahr einen Schlaganfall erlitten, Mitte April war er nach einem weiteren medizinischen Zwischenfall in einem Restaurant in ein Krankenhaus gebracht worden. Der langjährige Headcoach fehlte dem Team seit dem 2. November - Assistent Mitch Johnson übernahm den Posten.

Im Februar hatte Popovich noch mitgeteilt, sich weiterhin auf seine Gesundheit konzentrieren zu wollen, "in der Hoffnung, dass ich in Zukunft wieder als Trainer tätig sein kann". Nun kam es zum Umdenken.

Spurs holen alle fünf NBA-Titel unter Popovich

Mit Popovich, in East Chicago/Indiana als Sohn osteuropäischer Einwanderer geboren, tritt einer der größten NBA-Trainer ab. Kein anderer Headcoach blieb so lange bei einem Klub, kein anderer holte so viele Siege. Nur Phil Jackson (11) und Red Auerbach (9) waren erfolgreicher. Popovich war seit 1996 Headcoach der Spurs, 2023 hatte er seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert.

Er führte San Antonio 1999, 2003, 2005, 2007 und 2014 zum Titel, mit 1.412 Siegen in der Hauptrunde und 170 Siegen in den Playoffs führt er die ewige Bestenliste der NBA-Trainer an. Mit den USA feierte er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille.