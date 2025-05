Bayern-Coach Gordon Herbert zieht es in die Heimat.

Der deutsche Weltmeister-Macher und aktuelle Bayern-Coach Gordon Herbert wird im Sommer 2026 kanadischer Basketball-Nationaltrainer. Das gab der Verband aus Nordamerika bekannt. Herberts aktueller Zweijahresvertrag in München läuft dann aus. Die Vereinbarung mit seinem Heimatland ab 2026 beeinflusse "weder meinen aktuellen Vertrag mit Bayern noch eine mögliche Vertragsverlängerung mit Bayern München über den Sommer 2026 hinaus", betonte Herbert auf Anfrage und bekannte sich "zu 100 Prozent" zum deutschen Meister.

Herbert informierte die Bayern über seine Pläne

Der Job in München, wo er noch eine weitere Saison gebunden ist, "erfüllt mich extrem", ergänzte der 66-Jährige und betonte: "Mir wird hier großer Respekt entgegengebracht und ich habe ebenso große Lust darauf, so lange mit diesem Klub zusammenzuarbeiten, wie es mir möglich sein wird."

Er habe die Bayern "bereits vor einiger Zeit über das generelle Interesse aus meiner Heimat in Kenntnis gesetzt", sagte der Trainer der deutschen Auswahl beim WM-Triumph 2023. Zugleich bekannte Herbert: "Womöglich hätte die Kommunikation gestern besser gehandled werden können."

Von den Bayern hatte es zunächst keine Stellungnahme zu der überraschenden Nachricht gegeben. Erst am Mittwoch hatte der Bundesliga-Spitzenreiter und Euroleague-Teilnehmer mitgeteilt, dass Geschäftsführer Marko Pesic nach eineinhalb Jahrzehnten den Klub Ende Dezember 2025 verlassen wird.

Dieser 10. September ist ein Highlight im Sportjahr 2023. Nach einer schier unglaublichen Serie werden die deutschen Basketballer in Manila mit einem Sieg über Serbien Weltmeister.

Herbert soll Kanada zum WM-Titel führen

Die Kanadier um NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander hatten 2023 WM-Bronze gewonnen. Bei dem Turnier in Asien war Coach Herbert mit der deutschen Auswahl der Titelcoup gelungen.

Herbert spielte in den 80er Jahren für die kanadische Auswahl, später saß er dann auch auf der Trainerbank der Nationalmannschaft. In Deutschland war vor den Bayern schon Coach in Würzburg, Frankfurt und Berlin.