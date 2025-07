Bei dem Event am 19. Juli im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis gehört sie zu den Startspielerinnen. Das gab die US-amerikanische Frauen-Profiliga bekannt. Die große Ehre verdiente sich die 27 Jahre alte Berlinerin mit ihren bislang starken Leistungen in dieser Saison.

Die Wahl zur Teilnahme an dem Show-Spiel ist eine Mischung aus Stimmen von Fans, Journalisten und aktiven Spielerinnen. Sabally landete mit mehr als 450.000 Fanstimmen auf Platz 14. Rang eins ging an Caitlin Clark (Indiana Fever) vor Napheesa Collier (Minnesota Lynx) und Aliyah Boston (Indiana).

Karrierebestwert für Sabally in Reichweite

Seit 2020 spielt Sabally in den USA in der Women's National Basketball Association (WNBA), der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt. In New York geboren, wuchs Sabally in Berlin auf, zusammen mit sechs Geschwistern.