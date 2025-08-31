mit Video
Affenrufe in der Halbzeit:Rassismus überschattet Deutschland-Sieg
von Eike Schulz
|
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch das Spiel gegen Litauen überzeugend gewonnen. Überschattet wurde der Sieg von rassistischen Rufen gegen Dennis Schröder.
