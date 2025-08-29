Deutschland bei der Basketball-EM: Der Himmel ist die Grenze

Deutschland ist mit zwei klaren Siegen in die Basketball-EM gestartet. Vor allem dank Dennis Schröder und Franz Wagner gehört das Team zu den großen Turnierfavoriten.

Der Leader im deutschen Team: Dennis Schröder klatscht vor dem Spiel gegen Schweden seine Teamkollegen ab. Quelle: imago

"The sky is the limit" - das ist eine Phrase, die Dirk Nowitzki gerne benutzt. Der beste deutsche Basketballer der Geschichte ist in seinem sportlichen Ruhestand Beobachter der erfolgreichsten Basketball-Generation, die es bislang in Deutschland gab.

Der Kern der Nationalmannschaft spielt seit einigen Jahren zusammen. Sie wurden Weltmeister 2023, kamen bei den Olympischen Spielen 2024 ins Halbfinale - und nun soll der nächste große Wurf gelingen: Europameister 2025.

Zwei Spiele, zwei klare Siege für Deutschland

Natürlich ist dieses Ziel noch mit vielen Fragezeichen versehen. Aber unrealistisch ist es nicht. Zwei Spiele hat das Team unter widrigen Voraussetzungen bei der Vorrunde in Finnland bestritten und jeweils deutlich gewonnen. Dennis Schröder, Franz Wagner, Andreas Obst und Co. wurden ihrer Favoritenrolle gegen Montenegro und Schweden gerecht.

Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-EM gestartet. Ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú schlug das Team um Kapitän Dennis Schröder Montenegro im ersten Gruppenspiel mit 106:76. 28.08.2025 | 1:09 min

Bei der Finalrunde in Lettlands Hauptstadt Riga ab Ende kommender Woche warten noch die besten Teams wie Serbien oder Frankreich. Im Gegensatz zu früheren Jahren muss sich die deutsche Mannschaft aber auch vor diesen Schwergewichten des europäischen Basketballs nicht verstecken.

Serbien mit gemischten Erinnerungen an DBB-Team

Serbien mit dem vielleicht besten Spieler der Welt, NBA-Star Nikola Jokic, gilt als großer Turnierfavorit, aber gerne werden auch sie nicht gegen Deutschland spielen. Das WM-Finale 2023 verloren die Serben (ohne Jokic) gegen Deutschland, das Spiel um Bronze bei Olympia in Paris gewannen sie (mit Jokic).

Andreas Obst, Co-Trainer Alan Ibrahimagic und Dennis Schröder im Interview nach dem Sieg gegen Montenegro bei der Basketball-EM. 27.08.2025 | 4:13 min

Die deutsche Nationalmannschaft wird wieder von Dennis Schröder angeführt, und der wertvollste Spieler des WM-Turniers macht es so, wie man es von ihm kennt: überragend. Mit Franz Wagner hat die DBB-Auswahl auch einen zweiten außergewöhnlichen Mann. Zusammen haben sie in zwei Spielen schon 87 Punkte erzielt - dabei wurden sie gegen Montenegro und Schweden lange geschont, um für die wichtigen Spiele fit zu sein.

Schröder: "Heute wollen wir Gold"

Dennis Schröder spricht in Tampere gerne vom "deutschen Basketball", den das Team zeigen will. Schnelle Spiele, frühe Würfe, ein Kollektiv, das bislang komplett überzeugt. 106 Punkte gegen Montenegro, 105 gegen Schweden. Die deutsche Offensive macht den Gegnern große Sorgen.

Die deutschen Basketballer blicken positiv optimistisch auf die EM - trotz des krankheitsbedingten Fehlens von Chefcoach Alex Mumbrú. 26.08.2025 | 1:26 min

Aber es gibt einen weiteren Faktor, der entscheidend sein kann in diesem Marathon-Turnier mit maximal neun Spielen: Das Selbstverständnis dieser Mannschaft ist ein ganz anderes als früher. Jetzt sind sie Weltmeister, jetzt sind sie die Gejagten. Dennis Schröder sagte es:

Früher waren wir froh, wenn wir Sechster oder Siebter wurden, heute wollen wir Gold. „ Dennis Schröder

Diese Mannschaft hat vor keinem Gegner Angst oder sieht sich in der Rolle des Underdogs. Dieses Team ist einer der großen Favoriten und gibt sich auch so. Nicht arrogant, nicht überheblich. Nur selbstbewusst, und dies mit Recht.

Vierteilige Doku-Serie über die Geschichte der Basketballer Franz und Moritz Wagner aus Berlin. Ihr Weg vom heimischen Court bis in die nordamerikanische Profiliga NBA. 26.11.2024 | 1:00 min

Beim Auftakt gegen Montenegro kam die DBB-Auswahl schwer in Gang. Früher wäre das vielleicht eine Zitterpartie geworden, vielleicht hätte man gar verloren. Aber diese deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist zu gut, als dass sie gegen Mannschaften wie Montenegro verliert, wenn es darauf ankommt. Deutschland will nicht mehr in die Spitze, Deutschland ist im europäischen und Welt-Basketball die Spitze.

Starke Leistungen lassen träumen

Auch Serben, Franzosen, Griechen oder Türken haben gut gearbeitet, sind stark in die EM gestartet und werden irgendwann den Weg des deutschen Teams kreuzen. Aber Angst werden Schröder und Co. nicht haben, umgekehrt schon eher. Denn der Weltmeister drückt der EM zu Beginn seinen Stempel auf. Mit überzeugenden Leistungen, die einen vom nächsten Triumph träumen lassen. Dieser Traum ist nicht unrealistisch: "The sky is the limit."