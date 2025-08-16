Basketball: Dämpfer für DBB-Team vor der EM

mit Video
Supercup-Niederlage gegen Serbien:Dämpfer für DBB-Team vor der EM
Deutschlands Basketballer um NBA-Star Franz Wagner müssen im Härtetest gegen Serbien eine Niederlage hinnehmen. Bis zur EM stehen jetzt noch zwei weitere Testspiele an.
Franz Wagner war mit 26 Zählern bester deutscher Werfer im Spiel gegen Serbien.
Quelle: Imago
Die deutschen Basketballer haben in der EM-Vorbereitung die erste Niederlage hinnehmen müssen und den Titel beim Supercup verpasst. Der Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder unterlag in München Top-Team Serbien mit 81:91 (32:38).
Franz Wagner bester Werfer beim DBB-Team
Zuvor hatte Deutschland zwei Siege gegen Slowenien sowie einen knappen Erfolg gegen die Türkei in der Vorbereitung eingefahren. Bester Werfer des deutschen Teams war Franz Wagner mit 26 Punkten. Aufseiten der Serben erwischte NBA-Superstar Nikola Jokic mit sieben Punkten einen schwachen Tag. Deutschland und Serbien gelten auch für die EM vom 27. August bis 14. September mit der Endrunde im lettischen Riga als Top-Anwärter auf eine Medaille.
Isaiah Hartenstein ist nach Dirk Nowitzki der zweite deutsche NBA-Champion. Der Basketballer über seinen nicht immer leichten Weg an die Spitze und seine Zukunft im DBB-Team.02.08.2025 | 5:12 min
Trotz der Niederlage: Das Spiel zeigte lange Zeit, wozu die DBB-Auswahl gegen einen starken Gegner fähig ist. Im Gegensatz zu den vorherigen drei Spielen in der Vorbereitung war die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú diesmal von Beginn an voll im Spiel. Der WM-Zweite und Olympia-Dritte Serbien aber erwies sich als cleverer, etwas treffsicherer und vor allem bereits besser eingespielt.
Zwei weitere Testspiele gegen Spanien
In der kommenden Woche trifft Deutschland in zwei weiteren Testspielen auf Europameister Spanien. Der erste Vergleich steigt am Donnerstag in Madrid, der zweite am Samstag in Köln. Bundestrainer Alex Mumbru konnte bislang in keinem der bisherigen vier Testspiele personell aus dem Vollen schöpfen. Diesmal fehlten die beiden Center Daniel Theis und Leon Kratzer sowie der verletzte Dreierspezialist David Krämer.
Vierteilige Doku-Serie über die Geschichte der Basketballer Franz und Moritz Wagner aus Berlin. Ihr Weg vom heimischen Court bis in die nordamerikanische Profiliga NBA.26.11.2024 | 1:00 min
Auch deshalb sind beim deutschen Team noch einige Abläufe nicht automatisiert. Trotz seiner 26 Punkte hat Franz Wagner weiter Probleme mit seinem Wurf. Weitere Weltmeister wie Maodo Lo und Johannes Voigtmann haben nach Verletzungen und Virus-Infekten nicht den entsprechenden Rhythmus.
Quelle: Reuters
Quelle: dpa
