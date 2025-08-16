Basketball: Dämpfer für DBB-Team vor der EM

Deutschlands Basketballer um NBA-Star Franz Wagner müssen im Härtetest gegen Serbien eine Niederlage hinnehmen. Bis zur EM stehen jetzt noch zwei weitere Testspiele an.

Franz Wagner war mit 26 Zählern bester deutscher Werfer im Spiel gegen Serbien. Quelle: Imago

Die deutschen Basketballer haben in der EM-Vorbereitung die erste Niederlage hinnehmen müssen und den Titel beim Supercup verpasst. Der Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder unterlag in München Top-Team Serbien mit 81:91 (32:38).

Franz Wagner bester Werfer beim DBB-Team

Isaiah Hartenstein ist nach Dirk Nowitzki der zweite deutsche NBA-Champion. Der Basketballer über seinen nicht immer leichten Weg an die Spitze und seine Zukunft im DBB-Team. 02.08.2025 | 5:12 min

Trotz der Niederlage: Das Spiel zeigte lange Zeit, wozu die DBB-Auswahl gegen einen starken Gegner fähig ist. Im Gegensatz zu den vorherigen drei Spielen in der Vorbereitung war die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú diesmal von Beginn an voll im Spiel. Der WM-Zweite und Olympia-Dritte Serbien aber erwies sich als cleverer, etwas treffsicherer und vor allem bereits besser eingespielt.

Zwei weitere Testspiele gegen Spanien

In der kommenden Woche trifft Deutschland in zwei weiteren Testspielen auf Europameister Spanien. Der erste Vergleich steigt am Donnerstag in Madrid, der zweite am Samstag in Köln. Bundestrainer Alex Mumbru konnte bislang in keinem der bisherigen vier Testspiele personell aus dem Vollen schöpfen. Diesmal fehlten die beiden Center Daniel Theis und Leon Kratzer sowie der verletzte Dreierspezialist David Krämer.

Vierteilige Doku-Serie über die Geschichte der Basketballer Franz und Moritz Wagner aus Berlin. Ihr Weg vom heimischen Court bis in die nordamerikanische Profiliga NBA. 26.11.2024 | 1:00 min

Auch deshalb sind beim deutschen Team noch einige Abläufe nicht automatisiert. Trotz seiner 26 Punkte hat Franz Wagner weiter Probleme mit seinem Wurf. Weitere Weltmeister wie Maodo Lo und Johannes Voigtmann haben nach Verletzungen und Virus-Infekten nicht den entsprechenden Rhythmus.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel