Basketball-Supercup: DBB-Team schlägt Türkei und steht im Finale

Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder haben die Türkei im Halbfinale des Supercups in einem engen Spiel knapp mit 73:71 besiegt. Sie stehen am Samstag im Finale.

Dennis Schröder (l.) führt das DBB-Team nach langem Rückstand doch noch gegen die Türkei ins Supercup-Finale. Quelle: Imago

Angeführt von Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketball-Weltmeister zwölf Tage vor EM-Beginn einen ersten Dämpfer gerade noch vermieden. Nur dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann die deutsche Mannschaft zum Auftakt des Supercups in München 73:71 (28:35) gegen die Auswahl der Türkei . Im Finale am Samstag (20.45 Uhr/MagentaSport) trifft das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú auf Serbien oder Tschechien.

DBB-Team mit großen Problemen gegen unbequeme Türken

Nach einer offensiv ernüchternden Leistung in der ersten Halbzeit brachte Schröder die deutsche Mannschaft ins Spiel zurück. In der 26. Minute ging die DBB-Auswahl erstmals in Führung, die Türken aber erwiesen sich bis zum Schluss als enorm widerspenstig. Neben Schröder (22 Punkte) war Franz Wagner nach einer unauffälligen ersten Halbzeit und trotz schwacher Wurfquote bester deutscher Schütze (17 Punkte), auch er persönlich hat noch viel Luft nach oben.

"The Wagner Brothers" erzählt die Geschichte der Basketballstars Moritz und Franz Wagner und ihren Weg an die Spitze: Eine Sportdoku, in der es nicht nur um Basketball geht. 11.12.2024 | 3:04 min

Die deutsche Mannschaft hatte vor den Augen von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert gewaltige Probleme, gegen die unbequemen Türken einen Rhythmus zu finden. Von Beginn an lief sie einem Rückstand hinterher, nach dem ersten Viertel stand es 17:25, zehn Punkte kamen dabei vom türkischen Superstar Alperen Sengün vom NBA-Klub Houston Rockets.

Erst nach der Pause zündet es im DBB-Team

Offensiv blieb zunächst vieles Stückwerk bei der DBB-Auswahl, vor allem, wenn Kapitän Schröder nicht auf dem Feld war. Auch Wagner hatte Probleme, er kam nur selten zum Abschluss, wurde von den Türken gut zugestellt. Zur Halbzeit hatten gerade mal fünf deutsche Spieler Punkte erzielt, bester Schütze bis dahin war der gute Justus Hollatz (8).

Nach dem Wiederbeginn kam Deutschland dann tatsächlich in Schwung. Innerhalb kürzester Zeit machte die DBB-Auswahl einen Zehn-Punkte-Rückstand wett, glich zum 42:42 aus (25.), ging kurz darauf erstmals in Führung. Auch Wagners Würfe fielen nun - davonziehen konnte die deutsche Mannschaft aber nicht. Auffällig: War Schröder nicht auf dem Feld, stockte die deutsche Offensive.

Der FC Bayern hat sich im Showdown der Basketball-Bundesliga den siebten Meistertitel gesichert. Im fünften und letzten Finalspiel setzten sich die Bayern mit 81:77 gegen Ulm durch. 27.06.2025 | 1:35 min

DBB-Team: Nach dem Supercup noch Härtetests gegen Spanien

Nach dem Supercup stehen für die DBB-Auswahl noch zwei Härtetests gegen Europameister Spanien an. Zunächst am 21. August in Madrid, am 23. August dann in Köln. Vier Tage später beginnt für Deutschland die Vorrunde im finnischen Tampere mit dem Spiel gegen Montenegro. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland.

