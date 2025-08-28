Für die deutsche Nationalmannschaft geht es bei der Basketball-EM gegen Underdog Schweden weiter. Bundestrainer Àlex Mumbrú kann aber wieder nicht dabei sein.

Seit Montag liegt Bundestrainer Alex Mumbrú mit akutem Abdomen im Krankenhaus. Quelle: Imago

Die deutschen Basketballer müssen auch in den kommenden beiden EM-Gruppenspielen auf Bundestrainer Àlex Mumbrú verzichten. Wie Teamarzt Oliver Pütz bei einer Medienrunde am Donnerstag im finnischen Tampere mitteilte, fällt der Spanier für die Partien am Freitag gegen Schweden und am Samstag (beide 12:30 Uhr) gegen Litauen aus.

Andreas Obst, Co-Trainer Alan Ibrahimagic und Dennis Schröder im Interview nach dem Sieg gegen Montenegro bei der Baskeball-EM. 27.08.2025 | 4:13 min

Mumbrú im Krankenhaus

Mumbrú war am Montag nach der Ankunft ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Das stabilisiert sich alles Tag für Tag. Er ist auf dem Weg der Besserung", sagte Pütz. Laut Aussage des Arztes plage Mumbrú ein "ein akutes Abdomen". Im Bauchraum des Trainers gibt es ein Problem, das für eine Notfallsituation sorgt.

Wie Pütz weiter ausführte, könnte es auch sein, dass Mumbrú erst zur Finalrunde in Riga zurückkehrt:

Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht eher nicht Tampere wird. „ DBB-Teamarzt Oliver Pütz

Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-EM gestartet. Ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú schlug das Team um Kapitän Dennis Schröder Montenegro im ersten Gruppenspiel mit 106:76. 28.08.2025 | 1:09 min

Ibrahimagic für Mumbrú weiter an der Seitenlinie

Assistenztrainer Alan Ibrahimagic wird Mumbrú im Duell mit den Skandinaviern erneut vertreten. Der 47-Jährige hatte bereits beim EM-Auftakt am Mittwoch gegen Montenegro (106:76) an der Seitenlinie gestanden.

"Es ist eine große Ehre, aber ich bin in meinem Tunnel. Der erste Tag war schlimmer, als man alles umstellen musste. Jetzt spielt es gar keine große Rolle", sagte der 47-Jährige im Teamhotel.

Trotzdem warten wir sehnlichst, dass der Coach zurückkommt. „ Assistenztrainer Alan Ibrahimagic

Ibrahimagic gab derweil Entwarnung bei Isaac Bonga. Der Flügelspieler hatte das Feld kurz vor Ende des Montenegro-Spiels humpelnd verlassen. "Ich gehe davon aus, dass er dabei sein kann", sagte der Coach mit Blick auf Schweden.

Turnier in vier Ländern : Alles Wichtige zur Basketball-EM der Männer Am Mittwoch startet die 42. Auflage der Basketball-EM in vier Ländern. Die Weltmeister aus Deutschland streben nach dem Titel. Als Favorit gilt jedoch Serbien. von David Kirchner FAQ