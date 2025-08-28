Basketball-EM:DBB-Team weiter ohne kranken Bundestrainer
Für die deutsche Nationalmannschaft geht es bei der Basketball-EM gegen Underdog Schweden weiter. Bundestrainer Àlex Mumbrú kann aber wieder nicht dabei sein.
Die deutschen Basketballer müssen auch in den kommenden beiden EM-Gruppenspielen auf Bundestrainer Àlex Mumbrú verzichten. Wie Teamarzt Oliver Pütz bei einer Medienrunde am Donnerstag im finnischen Tampere mitteilte, fällt der Spanier für die Partien am Freitag gegen Schweden und am Samstag (beide 12:30 Uhr) gegen Litauen aus.
Mumbrú im Krankenhaus
Mumbrú war am Montag nach der Ankunft ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Das stabilisiert sich alles Tag für Tag. Er ist auf dem Weg der Besserung", sagte Pütz. Laut Aussage des Arztes plage Mumbrú ein "ein akutes Abdomen". Im Bauchraum des Trainers gibt es ein Problem, das für eine Notfallsituation sorgt.
Wie Pütz weiter ausführte, könnte es auch sein, dass Mumbrú erst zur Finalrunde in Riga zurückkehrt:
Ibrahimagic für Mumbrú weiter an der Seitenlinie
Assistenztrainer Alan Ibrahimagic wird Mumbrú im Duell mit den Skandinaviern erneut vertreten. Der 47-Jährige hatte bereits beim EM-Auftakt am Mittwoch gegen Montenegro (106:76) an der Seitenlinie gestanden.
"Es ist eine große Ehre, aber ich bin in meinem Tunnel. Der erste Tag war schlimmer, als man alles umstellen musste. Jetzt spielt es gar keine große Rolle", sagte der 47-Jährige im Teamhotel.
Ibrahimagic gab derweil Entwarnung bei Isaac Bonga. Der Flügelspieler hatte das Feld kurz vor Ende des Montenegro-Spiels humpelnd verlassen. "Ich gehe davon aus, dass er dabei sein kann", sagte der Coach mit Blick auf Schweden.
