Basketball EM: Deutschland besiegt Schweden in Tampere klar

Zweites Spiel, zweiter Sieg für die deutschen Basketballer bei der EM. Gegen Schweden machte das DBB-Team die Sache von Anfang an deutlich.

Bei der Basketball-EM erwischt die deutsche Mannschaft einen perfekten Start. Quelle: dpa

Basketball-Weltmeister Deutschland hat auch sein zweites Vorrundenspiel bei der EM deutlich gewonnen und nimmt Kurs auf die Endrunde im lettischen Riga.

Das Team um Kapitän Dennis Schröder setzte sich im finnischen Tampere souverän mit 105:83 (59:42) gegen Schweden durch und wird seiner Favoritenrolle in der Gruppe B damit vollauf gerecht.

Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben es wieder sehr gut kontrolliert und locker nach Hause gebracht. „ Deutschlands Coach Alan Ibrahimagic bei "Magentasport"

Gegen die sichtlich überforderten Schweden ließ sich Deutschland weder vom erneuten krankheitsbedingten Ausfall von Bundestrainer Àlex Mumbrú noch vom ungewohnten Einsatz zur Mittagszeit aus der Ruhe bringen.

Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-EM gestartet. Ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú schlug das Team um Kapitän Dennis Schröder Montenegro im ersten Gruppenspiel mit 106:76. 28.08.2025 | 1:09 min

Franz Wagner (21 Punkte) und Kapitän Schröder (23) trugen im Team von Übergangs-Trainer Alan Ibrahimagic wieder die Hauptlast, konnten aber dank deutlicher Führung frühzeitig vom Feld genommen werden.

Deutschland dominiert von Beginn an

In der Nacht vor dem Spieltag waren die deutschen Basketballer von einem Feueralarm, der sich als Fehlalarm herausstellte, geweckt worden. Doch auf dem Parkett wirkte das Team von Ibrahimagic sofort präsent. NBA-Jungstar Wagner zog wie gewohnt energisch zum Korb, Kapitän Schröder bediente seinen Kumpel Daniel Theis - schnell stand es 8:0.

Franz und Moritz Wagner trainieren für die WM in Asien, doch im Hintergrund laufen Vertragsverhandlungen. Die WM startet mit einem Sieg - und einer Verletzung. War alles umsonst? 09.12.2024 | 46:21 min

Danach entwickelte sich munterer Schlagabtausch, bei dem sich Deutschland defensiv durchaus Schwächen und Unaufmerksamkeiten leistete - den Gegner aber stets auf Distanz hielt. Größter Aufreger in Halbzeit eins war noch ein Wortgefecht von Schröder mit dem Schiedsrichter, der den Point Guard daraufhin mit einem technischen Foul sanktionierte.

Patzer von Spanien und Slowenien

Auffällig war, dass das deutsche Team sein Glück in der Offensive diesmal viel weniger vom Dreipunktewurf abhängig machte als gegen Montenegro. Zudem fielen die Würfe aus der Distanz von Anfang an besser.

Turnier in vier Ländern : Alles Wichtige zur Basketball-EM der Männer Am Mittwoch startet die 42. Auflage der Basketball-EM in vier Ländern. Die Weltmeister aus Deutschland streben nach dem Titel. Als Favorit gilt jedoch Serbien. von David Kirchner FAQ

Ibrahimagic ließ nach der Pause ordentlich rotieren und gab auch der zweiten Reihe um Justus Hollatz und Oscar da Silva entsprechend Spielanteile. Das hatte der Mumbru-Assistent im Auftaktspiel auch schon so handhaben können.

Dass ein so makelloser Start bei der EM keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen andere Beispiele: Titelverteidiger Spanien (69:83 gegen Georgien) sowie Slowenien mit Superstar Luka Doncic (95:105 gegen Polen) verloren direkt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.