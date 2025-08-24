  3. Merkliste
Rekordauktion: Sammelkarte von Jordan und Bryant bringt Millionen

Eine Sammelkarte mit den Autogrammen von Michael Jordan und Kobe Bryant hat bei einer Auktion in den USA eine Rekordsumme erzielt.

Duell der Giganten

Ikonisch: Im Dezember 1997 treffen zwei der besten Basketballspieler aller Zeiten aufeinander: Michael Jordan (l.) und Kobe Bryant. Jetzt erzielte eine Sammelkarte mit ihren UInterschriften einen Rekordwert.

Quelle: IMAGO / ZUMA Wire

Eine Sammelkarte mit Unterschriften der NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant ist in den USA für eine Rekordsumme versteigert worden. 12,932 Millionen Dollar zahlt ein noch unbekannter Bieter für das Stück, den bisherigen Höchstpreis (12,6 Millionen) hatte eine Baseball-Sammelkarte des ehemaligen New-York-Yankees-Stars Mickey Mantle gebracht.

Historische Spitzenwerte bei Sport-Memorabilia

Die wertvolle Karte mit den Signaturen der Basketballidole Jordan und Bryant, der Anfang 2020 bei einem Hubschrauberabsturz starb, ist das zweitteuerste Sport-Erinnerungsstück der Geschichte. Im Vorjahr war ein Yankees-Jersey der Baseball-Legende Babe Ruth bei einer Online-Auktion für 24,1 Millionen Dollar verkauft worden.

Die Grenze von zehn Millionen Dollar hatte ein Sportartikel bei einer Auktion 2022 erstmalig überschritten, in dem Jahr gleich zweimal. Neben der Mantle-Karte brachte auch ein Jordan-Trikot (10,1 Millionen) eine derart hohe Summe ein.

Quelle: sid
