Basketball-EM: DBB-Team ringt Slowenien nieder

Die deutschen Basketballer stehen im Halbfinale der EM. Mit einer starken zweiten Halbzeit kämpfte das DBB-Team Slowenien um NBA-Topspieler Luka Doncic nieder.

Basketball-Weltmeister Deutschland steht im EM-Halbfinale. Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte am Abend im Viertelfinale Slowenien um NBA-Topspieler Luka Doncic mit 99:91 (45:51).

In der Runde der besten Vier wartet am Freitag das Überraschungsteam aus Finnland, gegen das die deutsche Mannschaft in der Vorrunde klar gewonnen hatte.

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat erklärt, die Coachingaufgaben während der EM-Spiele an seinen Co-Trainer abzugeben.

Das Team wurde während des Spiels von Alan Ibrahimagic gecoacht. Bundestrainer Alex Mumbrú saß wegen seiner gesundheitlichen Probleme hinter ihm auf der Bank und verfolgte das Spiel im Sitzen. Nur gelegentlich stand der Spanier auf, um ein paar Anweisungen zu geben.

Franz Wagner erzielt 23 Punkte gegen Slowenien

Bester Werfer des Teams von Bundestrainer Alex Mumbru gegen die Slowenen war Franz Wagner. Ihm gelangen 23 Punkte. Doncic von den Los Angeles Lakers kam vor 9038 Zuschauern auf 39 Zähler.

Deutschland hat bei der EM bislang alle sieben Spiele für sich entschieden und gilt als Topfavorit auf die Goldmedaille. Das zweite Halbfinale bestreiten die Türkei und Griechenland. Die Partien finden am Freitag (16 Uhr und 20 Uhr) statt.

Von den ersten 24 Dreiern sitzt nur einer: Die deutschen Basketballer legen gegen Portugal drei ganz schwache Viertel hin, ehe Maodo Lo den Bann bricht. Am Ende steht ein 85:58.

Von Beginn an drehte sich alles um Doncic. Der slowenische Spielmacher handelte sich schnell zwei Fouls ein, übernahm danach aber dennoch das Zepter und sorgte dafür, dass auch der für seine Verteidigung zuständige Isaac Bonga zwei schnelle Fouls auf dem Konto hatte. Doncic markierte schon im ersten Viertel zehn Punkte.

Da sich an seiner Seite auch andere im Turnier bislang nicht sonderlich überzeugende Spieler steigerten, lag Deutschland nach den ersten zehn Minuten mit elf Punkten zurück (21:32).

Cheftrainer Alex Mumbru rückt aus gesundheitlichen Gründen bei der EM in die zweite Reihe. Das DBB-Team stärkte ihm demonstrativ den Rücken.

Richtiger Spielfluss wollte auch im zweiten Viertel keiner aufkommen. Doch immerhin kämpfte sich der Weltmeister zurück und machte einen 13-Punkte-Rückstand wett. Zum 39:39 gelang Schröder der Ausgleich, zur Halbzeit lag Deutschland dennoch mit sechs Punkten zurück. Doncic hatte nach 20 Minuten bereits 22 Punkte gesammelt.

Da Silva mit spektakulärem Wurf von hinter der Mittellinie

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kassierte Doncic schnell sein viertes Foul. Doch Profit schlagen konnte Deutschland daraus zunächst weiter nicht. Schröder und Co. wirkten hektisch, fanden nie zu ihrem schnellen Spiel. Der Weltmeister lief immer weiter einem Rückstand hinterher.

Mit der Schlusssirene des dritten Viertels gelang Tristan da Silva mit einem spektakulären Wurf von hinter der Mittellinie ein Dreier, durch den Rückstand vor dem Schlussabschnitt auf vier Punkte schmolz (70:74). Nun war das deutsche Team endlich hellwach. Im Schlussviertel wirkte der Gold-Favorit gelöst und drehte das emotionale Duell mit dem Europameister von 2017.

